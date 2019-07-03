Emre Aşık: Kasten şova dönüştürüldü

Çocuklarını almak isterken eşi sinir krizi geçiren Emre Aşık, "Anneleri tarafından kasten bir şova dönüştürülmüş bu çirkinliğin çocuklarımın önünde yaşanması beni kahretti" dedi.

Eski milli futbolca Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık’a çocuklarını dövdüğü iddiasıyla dava açtı. Mahkeme kararıyla velayet davasını kazanan Emre Aşık, çocuklarını almak için hafta sonu polislerle birlikte Yağmur Aşık'ın evine gitti.

BİBER GAZI TEPKİ GETİRDİ

Ancak Yağmur Aşık, çocuklarını vermek istemedi. Bunun üzerine polis müdahale etmek zorunda kaldı. Yağmur Aşık, sinir krizi geçirirken, biber gazı sıkılması kamuoyunda büyük tepki yarattı.

OLANI BİTENİ ANLATTI

Bu tepkiler üzerine de olanı biteni canlı yayında anlatan Yağmur Aşık, çocuklarının kendisinden ayrılmak istemediğini öne sürdü.

"HEP AYNI OLAYLAR YAŞANIYOR"

Yağmur Aşık'ın açıklamaları, Emre Aşık'ı harekete geçirdi. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden hafta sonu yaşananlara değinen Aşık, şu ifadeleri kullandı:

"Haftalardır yaşanan ve kamuoyunu meşgul eden üzücü olaylara konu olduğum için öncelikle herkesten özür dilerim. Ancak; hukuki yöntemlerle hareket etmeme rağmen en küçük kızım Eslem’i aylardır göremiyorum. Oğlum Erol’u ancak annesi evde olmadığı zamanlarda görebildim. Ortanca kızım Elvin, her defasında cesaretle benimle buluşmayı başardı. Yasal hakkım olan her görüş gününe sizlerin de tanık olduğu bu üzücü durumu defalarca yaşadık. Kızım Elvin’in yaşadığı darp olayı sonrasında mahkemece verilen ara karar ile geçici velayeti aldım. Aynı sükûnet, sabır ve mahkeme kararıyla usulüne uygun olarak cumartesi günü çocuklarımı almaya gittim. Aynı çirkin muamele ile karşılaştım. Çaresiz kaldığım bu durum ile polis, icra memuru ve pedagog eşliğinde çocuklarımı almak zorunda bırakıldım. Anneleri tarafından kasten bir şova dönüştürülmüş bu çirkinliğin çocuklarımın önünde yaşanması beni kahretti. Tüm yaşantıma mal olan bu yanlış seçimimin nedeni çocuklarımın ödememesi tek dileğim. Bir baba olarak tüm gayretimi sonuna kadar göstereceğim. Saygılarımla."

ÇOCUKLARI İLE BİRLİKTE TATİLDE

Öte yandan Emre Aşık, en küçük kızı Eslem dışında iki çocuğunu da alarak tatile çıktı. Tatilde çocukları ile doyasıya eğlenen Aşık, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Çocuklarının keyifli oldukları gözlenirken, Emre Aşık paylaştığı bir hikayeye de "korkusuz kızım" notunu düştü.