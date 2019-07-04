Nurgül Yeşilçay'ın yeni projesi belli oldu!

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu kez vizyonda güldürecek. Oyuncu, ‘Kardeş Payı’, ‘Düğün Dernek’, ‘İşler Güçler’, ‘Çalgı Çengi’ gibi yapımların senaristi ve yönetmeni ve Selçuk Aydemir’in kitabından uyarlanacak olan ‘Mahalleden Arkadaşlar’ın filminde kamera karşısına geçecek.

Yapımda Aydemir’in annesi İlknur’u Nurgül Yeşilçay canlandırırken, babası Ekrem’i ise Alper Kul oynayacak. Film, tabletlerin, akıllı telefonların olmadığı, çocukların ‘çocuk’ olduğu, ‘çocuk gibi’ oynadığı, gerçek arkadaşlığın keşfinin vurgulandığı 90’lı yılların mahalle kültürünü anlatıyor. Yeşilçam tadında çekilecek olan yapımda Murat Akkoyun’lu ve Yılmaz Gruda gibi isimlerde kamera karşısına geçecek. Çekimleri Tuzla’da yapılan filmin yeni sezonda vizyonda olması bekleniyor.