Demet Şener'den kayınvalidesini kızdıracak paylaşım

Küpeli ailesi oğullarının nikâhına katılmazken Cenk Küpeli, 'Evleneceğimizi aileme 3 gün kala söyledim. Bu sebeple katılmadılar' demişti.

Güneş’in haberine göre; Dün annesi Naime Şener'in doğum günü olan Şener'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Instagram'da annesinin fotoğrafını paylaşan eski manken, not olarak da 'Sen her şartta çocuklarının yanında olan, sevgi dolu, harika bir annesin. Çok ama çok şanslıyız' yazdı. Bu sözler, 'Oğlunun kararına tepki gösteren, düğününde yanında olmayan kayınvalidesine taş atıyor' şeklinde yorumlandı.

Demet Şener annesinin fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.