Acun Ilıcalı'nın yeni projesi belli oldu: İstiklal'de 'hokus pokus' diyecek

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Son yıllarda eski cazibesini yitiren İstiklal Caddesi’ne ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’yla taze kan geliyor. Televizyon kanalı sahibi ve yapımcı Acun Ilıcalı, Türkiye’ye yeni bir müze konsepti getirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon, Survivor yarışmasını Yunan televizyonlarına da taşıyan Ilıcalı, Atina’da geliştirdiği dostlukları aynı zamanda işbirliği fırsatına çevirmiş. Ilıcalı, Yunanlı bir ortakla Atina’da bulunan İllüzyon Müzesi’ni (Museum of Illusions Athens) İstiklal Caddesi’ne taşıyacak.

NARMANLI HAN’A GELİYOR

İstanbul’un ilk kalıcı illüzyon müzesinin adresi ise 186 yıllık tarihiyle İstiklal Caddesi’nin simge mekanlarından biri olan Narmanlı Han olacak. Temmuz ayı içerisinde müzenin konsept çalışmalarına başlanması ve müzenin eylül ayına yetiştirilmesi planlanıyor.

İllüzyon müzelerine vatandaşlardan ciddi ilgi var

Dünyada sadece çocukların değil, yetişkinlerin de ilgi odağı olan illüzyon müzeleri, göz yanılsamalarıyla farklı bir gerçeklik algısı yaratıyor. Bu müzelerde ziyaretçiler, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyorlar. 'Ters Ev' de müzede ilgi gören alanlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: Akşam