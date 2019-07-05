Sette ortalık karıştı: Bardak fırlattı iddiası

Rol arkadaşı Selen Soyder’e bardak fırlatıp hakaret eden Can Yaman’ın ardından Mert Yazıcıoğlu da sette bardak kıran ünlüler kervanına katıldı. Alina Boz, Pınar Deniz ve Kubilay Aka gibi isimlerle birlikte rol aldığı Netflix’in ‘Love 101’ dizisinde oynayan Yazıcıoğlu, kız arkadaşı Afra Saraçoğlu’yla yaşadığı tartışmayı sete taşıdı.

İddialara göre son dönemde sette bir hayli gergin ve sinirli olduğu söylenen Yazıcıoğlu, sevgilisi Saraçoğlu’yla telefonda tartıştı. Telefonu kapattıktan sonra öfkesine hakim olamayan Yazıcıoğlu, herkesin gözü önünde yere bardak fırlatıp kırdı.

Sette şaşkın bakışlar arasında sinir krizi geçiren Yazıcıoğlu’nun bu davranışı çekimlerin bir süre ara verilmesine neden oldu.

Kaynak: Akyam