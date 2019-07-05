97 milyon dolarlık mirasıyla gündem olmuştu! Süreyya Yalçın'dan açıklama

Süreyya Yalçın sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

2016’dan bu yana Amerika-Miami’de yaşayan Süreyya Yalçın'ın babasından kalan mirası almak için Türkiye'ye geldiği iddia edilmişti.

İmza işleri için İstanbul'a geldiğim ve 97.000.000 dolar para aldığım haberi tümüyle gerçek dışıdır. Henüz sonuçlanmış bir miras davam da olmayıp halen yargılaması devam etmektedir.

Kamuoyunun da bildiği üzere evlendiğimden beri eşim Ozan Baran ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaktayım. 28 Haziran'da ülkeme giriş yaparak tatil için Bodrum'a geçtim. Hakkımda asılsız ve gerçekdışı sansasyonel haber yapma hevesinde olan kişileri kınadığımı ve bu haberleri tümüyle yalanladığımı sayın kamuoyunun bilgisine sunarım.