Kevin Spacey'nin taciz davasında feragat kararı

Amerikalı oyuncu Kevin Spacey'i bir barda kendisine tacizde bulunmakla suçlayan Will Little davadan feragat etti. Will Little'ın avukatı Mitchell Garabedan, ya da mahkeme davadan vazgeçilme gerekçesi hakkında detaylı bilgi vermedi. Spacey hakkında ceza kavuşturmanın devam edeceği belirtildi.

SPACEY HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARI

Cape and Islands Bölge Savcısı Mchael O'Keefe, 2018'in Aralık ayında yaptığı açıklamada, 59 yaşındaki Spacey'nin 2016'da Massachusetts eyaletnde 18 yaşındaki bir erkeğe tacizde bulunmak suçlamasıyla 7 Ocak'ta hakim karşısına çıkacağını duyurmuş ve Spacey'nin suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söylemişti. Spacey ise hakkındaki suçlamayla ilgili bir video yayımlayarak "Yapmadığım şeylerin bedelini kesinlikle ödemeyeceğim" ifadesini kullanmıştı.

Spacey'nin kariyeri, öncek yıl Amerkalı aktör Anthony Rapp'in 1986'da 14 yaşındayken, Spacey'nin evinde kendisini taciz ettiğine dair iddaları dile getirmesinin ardından tepetaklak olmuştu. Yapım şirket Netflix, aktörün popüler televizyon dizisi "House of Cards"taki rolüne son vermiş, Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimler Akademsi aktöre vermeyi planladığı Emmy Ödülü'nü geri çekmşti. Spacey'nin menajer ve basın temsilcisi de aktörle yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.

Rapp'in açıklamalarından sonra aktörle ilgili başka taciz suçlamaları da ortaya çıkmıştı.