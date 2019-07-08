Adriana Lima defilede giymişti! Hadise sahneye o kıyafetle çıktı

Almanya'da bir konser veren Hadise, sahneye iç çamaşırı ve ceketle çıktı. Üzerindeki çamaşır ise Victoria's Secret defilesinde Adriana Lima'nın giydiği çamaşırla benzerlikler taşıyor.