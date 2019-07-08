Adriana Lima defilede giymişti! Hadise sahneye o kıyafetle çıktı

Almanya'da bir konser veren Hadise, sahneye iç çamaşırı ve ceketle çıktı. Üzerindeki çamaşır ise Victoria's Secret defilesinde Adriana Lima'nın giydiği çamaşırla benzerlikler taşıyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Temmuz 2019 Pazartesi, 14:27

Dün, Almanya Gelsenkirschen’de konser veren Hadise’nin sahne kıyafeti dikkat çekti. Jartiyerli sahne kostümü aslında dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret’ın bir replikası. Sahneye iç çamaşırı ile çıkan Hadise, geçtiğimiz yıl Victoria’s Secret defilesinde Adriana Lima’nın giydiği iç çamaşırının neredeyse birebir aynısını giydi.

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