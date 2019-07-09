Selami Şahin'den, Lider Şahin-Didem Soydan açıklaması

İşte Selami Şahin'in açıklamalarından satırbaşları:

* Eski şarkılar çok ilgi görüyor. Birçok yerde konser vereceğiz. İlgi oranı çok yüksek olduğu için mutluluktan uçuyorum. Bir şarkıyı iki defa söyletiyorlar.

* Eski şarkılar çok ilgi görüyor. Birçok yerde konser vereceğiz. İlgi oranı çok yüksek olduğu için mutluluktan uçuyorum. Bir şarkıyı iki defa söyletiyorlar.

* Ben müziğe aşığıyım. Müziği bırakırsam yaşayamam. Çok güzel eser olmadan albüm yapmam. Sahneye çıktığım an yeniden doğmuş gibi oluyorum.

* 35 senedir evliyiz hala benim için koşturuyor. Eşim konusunda çok şanslıyım. Ama o da şanslı... Her şeyime Didem hanım karar veriyor ama doğru karar veriyor.

* Çocuklarım bir mekan açtılar. Orada program yapacağım. Onlar artık büyüdüler. Onlara "insan ne ekerse onu biçer" dedim.

* Kazandığımız para hepimizin. Bunu ayırmak yok.

* Zengin değilim fakir de değilim. Allah'a şükür edelim. Çocuklarımın geleceği az da olsa bir şeyler yaptık.

* Çocuklarımla arkadaşızdır. Onlar büyüdü ben onların hayatına karışmam. (Didem Soydan aileden veto yedi iddiası) Sizin ne kadar bilginiz var benim de o kadar var.