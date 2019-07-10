Hande Ataizi'nin son hali sosyal medyada olay oldu

90'lı yıllara damga vuran Ruhsar dizisiyle hayatımıza giren ve ekranların en çok aranılan yüzü haline gelen Hande Ataizi, son yıllarda kameralardan bir hayli uzak kaldı.

KASLI FOTOĞRAFIYLA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Son olarak Kanal D'de 4 Kadın Zamanı isimli programa başlayan Hande Ataizi'nin ekran macerası kısa sürmüştü. Ataizi, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafıyla sessizliğini bozdu.

YAZA MERHABA ARKADAŞLAR

Ataizi spor salonundan paylaştığı poza " İşte yaza merhaba arkadaşlar" notunu düştü.

"BU KADARI FAZLA"

Hande Ataizi, kaslarını sergilediği pozuna takipçileri büyük ilgi gösterdi. Oyuncuya , "Harika görünüyorsun, ama bu kadarı fazla" yorumunda bulundu.

