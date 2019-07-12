Obez maymun diyet kampından firar etti!

Tayland'da Uncle Fatty takma adıyla ün kazanan obez maymun diyet kampından kampından kaçtı. Yetkililer en son 26 Şubat'ta görülen maymunun ölmüş olabileceğinden endişeleniyor. Jbon, makak, langur ve lors gibi yüz binlerce yaban maymunun serbestçe dolaşabildiği Tayland'da turstler tarafından yüksek kalorili yiyeceklerle beslenen ve pek fazla hareket etmeyen Uncle Fatty isimli maymun yıllar içinde kilo alarak obez oldu.

Habertürk'te yer alan habere göre ideal kilosunun iki katına ulaşan makak maymunu, yetkililerin endişesi üzerine 2017 yılında diyet kampına gönderildi. Görevliler tarafından sıkı bir diyete alınan Uncle Fatty ilk olarak diğer maymunların yemeğini çalmaya başladı. Sonrasında ise diyet kampından firar etti.