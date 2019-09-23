Oğuz Haksever'in yeni adresi belli oldu

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; deneyimli televizyoncu Erdoğan Aktaş yönetimindeki Haber Global ile anlaşmaya vardı.

Haksever’in Haber Global ekranında kısa süre içinde haber ve tartışma programlarını sunmaya başlaması bekleniyor.

Temmuz ayında NTV’den emekli olduğunu bir mektup ile duyuran Oğuz Haksever, "Basiretimin bağlandığı bir özürlük olayım varsa beni affetmelerini diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan’ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği anda, Erdoğan’ın “Yassıada demiyorum, yaslı ada diyorum” ifadelerinin ardından mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan Haksever’in “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun” dediği duyulmuştu.

‘SESİMİ KISTILAR’ İDDİASI

Haksever ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken ‘…okumuşsunuz’ dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarında son bölüm, ‘okumuşsun’ diye yayına çıkmıştır” dedi: “Yassıada’daki düzenlemelerin, bence ‘Bu çok önemli mekanda olması gereken hüzün havasını’ yansıtmadığı kanaatine sahibim. Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir. Yayın sırasında oluşan bu talihsizlikten ötürü tüm kamuoyundan özür diliyorum” demişti.

Haksever’in olay sonrası emekliliğini istediği ortaya çıkmıştı.