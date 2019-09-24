Küçük akbabalar için işbirliği

1990-2000 arasında küçük akbaba sayısındaki yüzde 30 azalmaya, 2000-2013 arasında bir yüzde 30 azalma daha eklendi. Ancak insanın ekosisteme verdiği tahribat sebebiyle varlığı tehlike altında olan tür yalnızca küçük akbabalar değil. Hayvancılıkta kullanılan antibiyotikler de diğer yırtıcı kuşların hayatını tehlikeye atıyor. Bu sebeple bu canlılar geleneksel hayvancılığın yapıldığı yerlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Doğa Derneği ve Valliant Türkiye’nin 2015’te başlattığı Küçük Akbaba Projesi ile 2020’ye kadar bu canlılar için var olan tehlikeler bölgesel olarak keşfedilip yerel yönetimlere anlatılacak ve ulusal politikaların değiştirilmesinde gerekli mevzuat değişikliğine gidilmesi için adımlar atılacak.

Doğa Derneği Projeler Koordinatörü Serdar Özuslu, “Anadolu’da küçük akbabalar gibi yırtıcı kuş türlerinin sayılarının azalmasında, insanların yaşam tarzlarındaki değişim etkili. Küçük akbabalar, leşleriyle beslendikleri koyun ve keçi sürülerini takip eder. Bu nedenle çobanlar gönüllü gözlemcilerimiz” dedi. Özuluslu, çobanları türün yaşadığı risklerle ilgili bilgilendirdiklerini aktardı.

GÖÇ YOLUNDA ÖNLEM

Mersin Bolkar Dağları’nda yapılan çalışmalarda uydu ve izleme teknolojileri kullanıldığını belirten Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu, “Hedefimiz Mersin ve Adana bölgesinde göç yolu boyunca gerekli önlemleri alarak Doğu Avrupa, Balkanlar ve Türkiye’de üreyen küçük akbaba popülasyonu güçlendirmek” dedi.