Metallica hayranlarını üzen haber

Dünyanın en çok tanınan trash metal gruplarından Metallica, James Hetfield'ın rehabilitasyon merkezine yatmasının ardından Avustralya ve Yeni Zelanda konserlerini ertelediklerini açıkladı.

Grubun üyeleri Lars Ulrich, Kirk Hammett ve Robert Trujilo yayımladıkları ortak açıklamada hayranlarından özür dileyerek, "Birçoğunuzun bildiği gibi kardeşimiz James uzun yıllardır bağımlılıkla mücadele ediyor. Maalesef şimdi iyileşmek için tekrar bir tedavi programına girmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

Grubun üyeleri, solistleri Hetfield'ın tedavi sürecini tamamlamasının ardından konserleri gerçekleştireceklerini ifade etti. Metallica, konserlerin iptal edilmeyip, ertelenmesine rağmen bilet sahiplerine para iadesi yapılacağını açıkladı.

Metallica'nın uzun süredir sürdürdüğü WorldWired turnesi 17 Ekim'deki Avustralya ve 2 Kasım'daki Yeni Zelanda konserlerinin ardından sona erecekti.

Hetfield, 2004'te vizyona giren "Some Kind of Monster" belgeselinde alkol bağımlılığından detaylı bir biçimde bahsetmişti. Belgeselin izleyiciyle buluştuğu sırada Hetfield bir rehabilitasyon merkezine yatmıştı. 2017'de Joe Rogan'a bir röportaj veren Hetfield, 15 yıldır alkol kullanmadığını ifade etmişti.

Kaynak: T24