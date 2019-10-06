Ünlü sanatçı hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz Haziran ayında 3 yıldır birliktelik yaşadığı Murat Akıncı ile nikah masasına oturduktan kısa bir süre sonra boşanan Zerrin Özer, yaşadığı acıları Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ve not ile sevenlerini üzdü. Zerrin Özer, Instagram'da yaptığı açıkalamada şu görüşlere verdi:

"CANIM CANIM DOSTLARIM BENİM!"

Bu asla duygu sömürüsü değil.1 haftadır yaşadığım çok hemde çok acılarım,ağrılarım mide pankreas bir birine girdi. Canım biricik dostum American Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt güzel dostum benim! Taa Pragdan bana yetişti.American Hastanesi dostlarım,Gider gitmez beni nasıl bakıma aldılar, tomogrofi, testler, filmler...Sayın Dr Tolga Bey, Benim uzun zamandır kıymetli Doktorum Tamer Köymen ve Zeynep hanım’cığım ve Hemşireler canım Burçincim, canım Dilaracağım ve sevgili Mehmet bey hepiniz var olun. Bu ağrılara dayanmak çok zor. Pazartesi devam edeceğiz.inşallah, bişey çıkmayacak. Acıma dua ederseniz sevinirim geçsin diye canım dostlarım .Sizler benim herşeyimsiniz.Var olun daima...