Dünyaca ünlü müzisyen yaşamını yitirdi

Son haftalarda yoğun bakımda olan müzisyenin bugün hayatını kaybettiği duyuruldu.

Eric Clapton ve Jack Bruce ile kurduğu Cream grubu ile rock müzik tarihinin en önemli eserlerine imza atan davulcu Ginger Baker bugün hayata gözlerini yumdu. Müzik dünyasının en inovatif ve yaratıcı davulcusu olarak tarihe geçen Baker’ın bir süredir rahatsız olduğu biliniyordu.

Ginger Baker sahne adını kullanan 80 yaşındaki Peter Edward Baker’ın ailesi geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden sağlık durumunun iyi olmadığını paylaşmıştı.