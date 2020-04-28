Yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 992'e yükseldi

28 Nisan 2020 Salı, 19:02

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 92 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 2 bin 392 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Toplam ölü sayısı 2 bin 992'e yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 114 bin 653'e yükseldi.

'YOĞUN BAKIM VE ENTÜBE SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR'

Koca, ''Son 24 saatte 5 bin'den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40 bine yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu şöyle: