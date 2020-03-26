Yaşlı adama kötü davranan polis görevden uzaklaştırıldı
Manisa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 65 yaş üstündeki vatandaşa kötü davrandığı iddia edilen polis görevden uzaklaştırıldı.
Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı öne sürülen polis memuru, hakkındaki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.
İddiaya göre, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından terminale giderek seyahat etmek isteyen 65 yaş üzerindeki kişiyle polis memuru B.Y. arasında tartışma yaşandı. Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun vatandaşa bağırması tepkilere neden oldu.
Manisa Valiliği, polis hakkında soruşturma başlattı. B.Y, soruşturma kapsamında tedbiren görevinden uzaklaştırıldı.
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