Yason’a zarar verenler hakkında suç duyurusu

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

Çevrecilerin tepkisi üzerine proje durdurulurken Ordu Çevre Derneği, Ordu Büyükşehir Belediyesi hakkında “Yason’a zarar vermekten dolayı” suç duyurusunda bulundu. Yason Burnu’ndaki projenin doğal yapıyı bozduğu belirterek imza kampanyası başlattıklarını hatırlatan Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, üç kez yerinde inceleme yapmaya gittiklerini ve her gidişlerinde Yason’a verilen zararın büyüdüğünü gördüklerini ifade etti.

Gönül, “Ordu Çevre Derneği olarak tepkimizi gösterdik. Zarardan dönülmesini istedik. Ancak durmadılar. Tepkiler ve kampanya büyüdükten sonra çalışmayı durdurmak zorunda kaldılar. Ancak verilen zararın sorumluluğundan kaçamazlar” dedi.

TARLADA ÇALIŞIR GİBİ

“Sit alanında yapılan çalışmada işin başında bir arkeolog olması gerekirken tarlada çalışır gibi çalışmışlar. Buna göz yumulamaz” diyen Gönül, projenin başlatılmasında sorumlu olan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hilmi Güler’in de aralarında bulunduğu 9 yetkili hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Tepkiler üzerine projeyi durdurmak zorunda kalan Belediye Başkanı Hilmi Güler, “Burası bize tarihimizden nasıl miras kaldıysa o haliyle korunacak. Halkın ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak çalışmalar ise alanın dışında oluşturulacak. Boş yere yaygara çıkarılıyor. Bizde yanlışa geçit yok” ifadelerini kullanmıştı.