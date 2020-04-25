Yavaş’ın iftar menüsü kampanyasına siber saldırı

25 Nisan 2020 Cumartesi, 09:29

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediyenin internet sitesi üzerinden satın alınan iftar menülerinin evinde yemek yapacak kimsesi olmayan ve evinden çıkmaması gereken 65 yaş üstü vatandaşlara, kronik hastalara, engellilere ve dar gelirli ailelere ücretsiz olarak dağıtılacağını duyurmuştu.

Kampanyanın başlamasının ardından 100 binden fazla iftar paketi toplandı. Kampanya sürerken, ABB'nin Twiter hesabından www.iftarver.com sitesinin siber saldırıya uğradığı bildirildi.

Açıklamada, “Sitemiz mübarek Ramazan ayının ilk gününde siz değerli vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve desteği sayesinde yaklaşık 10 milyon görüntülenme sayısına ulaşmıştır. Sizler bir aileye daha sıcak iftar yemeği ulaşsın gayretinde bir yoğunluk oluştururken, kötü niyetli birileri de sistemimizi yoğun saldırıya tutarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek götürmemizi engellemeye kalkmaktadırlar. 24.04.2020 (bugün) saat 21.00'e kadar toplam 15.891 hayırsever vatandaşımızdan, toplam 101.847 iftar menüsü siparişi alınmıştır. Bu siparişlerin yaklaşık 25 bini şuan sanal pos kuyruğunda beklemekte ve periyodik olarak sisteme işlenmektedir” dendi.