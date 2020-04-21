“Yayınevleri ortalama 3 ay dayanabilir”

21 Nisan 2020 Salı, 02:00

Türkiye Yayıncılar Birliği, salgınının yayıncılık sektörü ve paydaşları üzerindeki etkilerini görmek amacıyla 06-08 Nisan tarihleri arasında yaptırdığı anketi cevaplayan yayınevlerinin satışlarının, adet bazında ortalama yüzde 63 düştüğü ve mevcut personelde değişiklik yapmadan faaliyetlerini 3 ay sürdürebileceğini gösterdi.

Bu zorlu süreçte dayanışma çağrısını yineleyen Türkiye Yayıncılar Birliği, #evdeyimokuyorum kampanyasıyla herkesi, evde geçirilen vakti okuyarak değerlendirmeye ve kitapları, tedarik zincirinde zor günler yaşayan kitabevlerinden tedarik etmeye davet ediyor. Ankette yer alan sorulara verilen cevaplardan yola çıkarak sektörün geneline yönelik yapılan modelleme çalışmasına göre;

- Basılan ama dağıtılamayan toplam başlık sayısının yaklaşık 1695,

- Basılan ama dağıtılamayan toplam kitap adetinin yaklaşık 5 milyon 222 bin155,

- Yayınlanmasından vazgeçilen veya askıya alınan kitap sayısının yaklaşık 3 bin 890 adet olduğu tahmin ediliyor.

43 yayınevi 1-5 ay arası süre boyunca dayanacak gücü olduğunu ifade ederken, 16 yayınevi 6-12 ay arası dayanabileceğini belirtiyor. Kalan 17 yayınevi ise herhangi bir öngörüde bulunamadığını ifade ediyor. Anketi yanıtlayan yayınevlerinin ortalaması alındığında, mevcut personel pozisyonunda değişiklik yapmadan faaliyetlerini yürütmeye dayanma süresi ortalama 3 ay olarak ortaya çıkıyor. Yapılan tüm çalışmalar, kültürel hayatın en önemli yapı taşlarından biri olan yayıncılık sektörünün oldukça ciddi bir krizin içinden geçtiğini gösteriyor. Bu krizin en az hasarla atlatılması için Türkiye Yayıncılar Birliği, devletin açıkladığı tedbirler kapsamında kamu hizmeti yapan yayıncıların;

- Kısa dönem çalışma ödeneğinden öncelikli ve ivedilikle yararlandırılmasını,

- Açıklanan KGF ve benzeri banka kredilerinden yararlandırılmasına öncelik verilmesini,

- Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı kitap alım bütçesi sırasında ve bankalardaki kredilendirme sırasında, çok zor durumda olan sektörün vergi borcu sorgulamasından muaf tutularak hareket edilmesini talep ediyor.