Yaz seraları boş kaldı, sebzede sıkıntı olabilir

07 Nisan 2020 Salı, 02:00

Tarımsal üretimin merkezlerinden olan Antalya’da fide dikimi dönemi gelmesine karşın üreticilerin henüz işe başlamadıklarını belirten CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, “Yaş sebze-meyve üretiminin merkezlerinde maalesef korona belirsizliği üretici kesimi vurdu. Tarım Bakanlığı’na üç ay sonrası için çağrıda bulunuyorum. Yaz seracılığı yapan üreticilerin fide dikimi zamanı gelmesine karşın henüz işe başlamadıkları görünüyor. Çiftçinin kafası karışık, önünü göremiyor, belirsizlik psikolojilerini bozdu” dedi. Özer, şunları söyledi:

“Bugünlerde bu fideler dikilmezse, yaz aylarında sebze sıkıntısı görülebilir. Tarım Bakanlığı bir an önce inisiyatif almalı. Bu ülkenin üretim kabiliyetini kaybetmesine neden olmamalı. Üretim maliyeti girdileri her zaman üretici için sorun oldu ancak bu virüs belası maliyeti her zamankinden daha büyük bir sorun haline getirdi. Üretici ‘Niye borçlanayım, niye ekim yapayım’ diyor. Bu yüzden üreticinin borçları için devlet elini uzatmalıdır. Bugün ekim olmazsa, yarın ürün olmaz. Bu belirsiz dönemde tohum, fide, gübre, ilaç gibi üreticinin maliyeti karşılanmalıdır” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nusret Bayar ise “Antalya’da otellerin kapalı olması nedeniyle patates ve soğanı cücüklenen çiftçinin malları elinde kaldı, fazlasıyla zarar etti” dedi.