Yaz seraları boş kaldı, sebzede sıkıntı olabilir
Korona salgını tarım sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yaylada tarımsal üretim için ekim dönemine girilmesine karşın yazlık seralar boş kaldı, üretici ekim yapıp yapmamakta kararsız.
Tarımsal üretimin merkezlerinden olan Antalya’da fide dikimi dönemi gelmesine karşın üreticilerin henüz işe başlamadıklarını belirten CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, “Yaş sebze-meyve üretiminin merkezlerinde maalesef korona belirsizliği üretici kesimi vurdu. Tarım Bakanlığı’na üç ay sonrası için çağrıda bulunuyorum. Yaz seracılığı yapan üreticilerin fide dikimi zamanı gelmesine karşın henüz işe başlamadıkları görünüyor. Çiftçinin kafası karışık, önünü göremiyor, belirsizlik psikolojilerini bozdu” dedi. Özer, şunları söyledi:
“Bugünlerde bu fideler dikilmezse, yaz aylarında sebze sıkıntısı görülebilir. Tarım Bakanlığı bir an önce inisiyatif almalı. Bu ülkenin üretim kabiliyetini kaybetmesine neden olmamalı. Üretim maliyeti girdileri her zaman üretici için sorun oldu ancak bu virüs belası maliyeti her zamankinden daha büyük bir sorun haline getirdi. Üretici ‘Niye borçlanayım, niye ekim yapayım’ diyor. Bu yüzden üreticinin borçları için devlet elini uzatmalıdır. Bugün ekim olmazsa, yarın ürün olmaz. Bu belirsiz dönemde tohum, fide, gübre, ilaç gibi üreticinin maliyeti karşılanmalıdır” diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanı Nusret Bayar ise “Antalya’da otellerin kapalı olması nedeniyle patates ve soğanı cücüklenen çiftçinin malları elinde kaldı, fazlasıyla zarar etti” dedi.
Video Haberler
- İzolasyon altında kalmayan yurttaşlar izlenebilecek
- Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yapanlara para cezası
- Kaçak saç tıraşına polis baskını kamerada
- Kıyıya vurdular: Görenler çıplak elle temas etmesin!
- Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik!
- Parası olan kendisini korusun, parası olmayan çalışsın
- Evinden çöp atmaya çıkan kadına dehşeti yaşattı!
- Babası kamerayla kayıttayken polis sireni çalarsa...
- 19 yolcu çıktı ceza yedi: Binmek için önüme atlıyorlar
- Hastanede skandal görüntüler! Kameraya böyle yakalandı