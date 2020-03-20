Yazarımız Enver Aysever emniyette ifade verdi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yazarımız Enver Aysever hakkında sosyal medya hesabından “Sadece bu sorun!” yazısıyla paylaştığı karikatür üzerine “halkın bir kesiminin dini değerlerini alenen aşağılama” suçundan soruşturma başlattı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade veren Aysever, 'paylaşımı bizzat yaptığını' söyledi.
Enver Aysever hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifade veren Aysever, paylaşımı bizzat yaptığını, paylaşımdaki karikatürün Birol Çün'e ait olduğunu, halkın dini değerlerini kesinlikle hedef almadığını, dini istismar eden kişileri kastettiğini, bu süreçte halkın sağlığını tehlikeye atan kişilere yönelik paylaşım yaptığını söyledi.
Aysever, ifade vermesinin ardından savcılık talimatıyla Güvenlik Şube'den ayrıldı.
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