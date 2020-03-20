Yazarımız Enver Aysever hakkında soruşturma başlatıldı

20 Mart 2020 Cuma, 14:06

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Aysever’in Twitter hesabından dün “Sadece bu sorun!” şeklindeki yazı eşliğinde halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette bir karikatür paylaşmasının öğrenilmesinin ardından harekete geçildiği belirtildi.

Açıklamada, Aysever hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" soruşturma başlatıldığı bildirildi.