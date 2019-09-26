21. yüzyıl Hindistan’ı

Farklı yüzyıllarda çok farklı medeniyetlere evsahipliği yapmış bir coğrafyanın mirası olarak Hindistan’ın modernleşme hikâyesinin çok da doğrusal bir çizgide ilerlediğini söyleyemeyiz. Bu hikâyede bir yandan İngiltere sömürge döneminin mirası olan İngilizcenin ve Batı’ya özgü kurumsal yapının kolaylaştırdığı küreselleşme çabaları, diğer yandan da şaşırtıcı ölçüde korunmuş olan yerellik/yerelleşme hareketleri var. Tüm bu toplumsal dönüşüm sürecinde, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan, gelir adaletsizliği, toplumsal cinsiyet temelli şiddet gibi zorlukların aşılması gerektiği apaçık. Yine de, tüm bu zorluklara rağmen ekonomik büyüme hızıyla Asya’daki güç mücadelesinde büyük bir potansiyel barındırıyor.

Eğitim, bilim ve yazılım alanındaki barışısıyla dikkat çeken Hindistan, son olarak kendi akıllı telefonu ve otomobilini üretti. Küresel şirketlerin ülkede yatırım yapabilmesi için vergi kollaylıkları adımı attı. Öte yandan uzay endüstrisine de ciddi yatırımlar yapıyor, bu kapsamda Ay’ı keşfetme çabalarını sürdürüyor.

ASYA'NIN 'SLİKON VADİSİ'

Yazılım alanındaki yatırımlarla ilgili bilgi almak için rotamızı, Karnataka eyaletine bağlı Bangalore kentine, ülkenin ikinci büyük bilgi teknolojileri şirketi Infosys’e çeviriyoruz. 145 dönümlük bu alana kurulu bu devasa kampüsün tamamını ancak golf arabalarıyla geziyoruz. Kampusta en etkileyici olan şey ise kendi adıma, iki yıllık serüvenini henüz tamamlamışken 1983’te taşındığı sırada kıraç bir arazi olan bu alanınn deyim yerindeyse bir yağmur ormanına dönüştürülmüş olması. 22 bin kişinin çalıştığı kampus ayrıca, güneş enerji panelleri, motorlu araçların ve sigarann yasak olmasıyla da bir hayli çevre dostu.



Akıllara ister istemez, Hintlilerin yazılım alanında nasıl olup da bu kadar başarılı olduğu sorusu geliyor. Konuştuğumuz uzmanlar, bunu, bağımsızlığını ancak 1947’de kazanabilen ülkelerinin üretim seçeneklerindeki kısıtlamlarla açıklıyor. Buna göre, Hindistan’ın 80’li yıllarda alt yapı yetersizlikleriyle boğuşurken ağır sanayiye yönelmesi imkansızdı, bu nedenle eldeki az sayıda bilgisayarla bile kurulabilecek bilişim şirketlerine ağırlık vermek daha kolaydı.

YOGA DİPLOMASİSİ

Yeni Delhi yönetiminin ülke ekonomisini kalkındırma ajandasındaki başka bir stratejisi ise turizmi çeşitlendirmek. Bunun nedeni ise ülkedeki dış turizmin, hedeflenenin altında kalmış olması. Turizm bakanlığının son verilerine göre geçen yıl ülkeyi ziyaret eden turist sayısı 10.6 milyondu. Bu sayıyı artırmak için alternatif turizm, sağlık turizmi, eko / yeşil turizm gibi seçenekler öne çıkarılanlar arasında.

Hindistan’da alternatif rota arayışında olanlar için ilk akla gelen şüphesiz, bu topraklardan doğan yoga ve meditasyon merkezli dinlence olurdu...

Sanskritçe’de, bilgelerin inzivaya çekildiği doğayla iç içe yer anlamına gelen “Aşram”lar, Hindistan’a bu tür bir amaçla giden turistlerin en fazla tercih ettiği yerlermiş. Biz de, Bangalore’deki son günümüzde rotamızı, merkezden 25 km uzaklıktaki Udipalya köyünde bulunan Art of Living / Yaşam Sanatı Aşram’ına çeviriyoruz. Tamamen gönüllülük esasına dayanan bu merkezdeki programlar, nefes teknikleriyle duygu durumunu yönetme, daha da önemlisi vücudu stres hormonlarından arındırma amacı taşıyor. Alameti farikası ise, gündelik yaşamda kolayca pratik edilebilecek bu nefes/meditasyon/yoga tekniklerini, “şiddetten ve stresten uzak bir dünya” ütopyasına uyarlayabilmiş olması.

MEDİTASYONLA REHABİLİTASYON

Yaşam Sanatı Aşram’ını, 1982’de 10 günlük sessiz inzivası sırasında keşfettiği teknikleri başkalarına da öğretme amacıyla kuran Hint ruhani lider Sri Sri Ravi Shankar, aynı zamanda bir aktivist. Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile Bogota hükümeti arasında yarım asırlık iç savaşa son vermek için yapılan müzakerelere arabuluculuk eden isimlerden. “Barış elçisi” olarak çıktığı yolda başta Keşmir olmak üzere Afganistan, Irak, İsrail-Filistin, Pakistan gibi bölgelerde “çatışma çözümleri” çalışmaları yapmış. Daha da etkileyici olanı, Shankar’ın vakfının, silah bırakan FARC militanlarının topluma kazandırılmasından, Irak’ın Sincar dağlarında IŞİD’li militanların seks kölesi olarak hapsedilen Ezidi kadınların rehabilitasyonuna uzanan birçok tedaviye imza atmış olması. Hatta, IŞİD zulmünden kaçtıktan sonra yaşadığı vahşeti dünya kamuoyuna aktaran ve bu çabalarıyla Nobel Ödülü ‘ne layık görülen Ezidi aktivist Nadya Murad da, bu programın katılımcılarındanmış.

Yoga ve meditasyonun, çoğu diplomasi ve insani yardım kuruluşlarının görev alanında sayılan sahalardaki bu yeni işlevi, aslında bu kültüre aşina olanları pek de şaşırtmıyor. Hindistan’da bilimle uğraşan birçok spiritüel/guru bulunuyor. Örneğin Yaşam Sanatı Aşramı’nda gönüllü olan eğitmenler arasında yarı zamanlı ya da proje bazlı çalışan mühendisler de hatırı sayılır sayıda. Tüm bu çabalar çerçevesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin son yıllarda düzenlenen Uluslararası Yoga Günü’ndeki etkinliklere bizzat katılması, yoganın gündelik yaşama entegre edilmesi yönündeki telkinleri de unutulmamalı...

Aşram’dan ayrılmadan önce, gönüllü eğitmenlerle, Shankar’ın tekniklerinden Sudarshan Kriya’yla başlayan kısa bir meditasyon deneyimi de yaşıyoruz. Kendi deneyimim özelinde, bu teknik hakkında şunu söyleyebilirim: Gündelik yaşamda maruz kaldığımız stresle baş etme stratejisi olarak istemsizce gerilen bedenin her noktasının rahatlayarak yer çekimine yenik düştüğünü hissedebiliyorsunuz. Üstelik, bu tür bir pratiği gündelik yaşamda kullanmak hiç de zor değil.