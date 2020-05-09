09 Mayıs 2020 Cumartesi, 16:46

Halkın yüzde 78,7’si gibi bir hayatı yaşıyorum. İşyerime en son 16 Mart’ta gittim. Evin dev bir anaokuluna dönmesiyle evden işleri yürütmeye başlamam o tarihlerden beri devam ediyor. Bir yandan 4,5 yaşındaki oğlumun günlük hayatını, oyunlarını, yemeklerini düzenliyor diğer yandan büyümesine aramıza mesai saatleri girmeksizin tanık oluyoruz. Ev zaman zaman çok çalışan bir restorana, ekim yapılan bir balkon – bahçeye, bir kuaföre, bir işyerine, bir çamaşırhaneye ve de bir bulaşıkhaneye dönüyor. Haftada bir iki ihtiyaçlar için dışarı çıkıyorum; benim bu aralar ihtiyacım karantinada ölen japon balıkları mesela.

Riski sorgulamak şart

“Yeni normal” düzen açıklanırken, kendimi, henüz bir alışveriş merkezine girmeyi riskli ve de kuaföre gitmenin henüz erken olduğunu düşünürken buldum. “Yeni normal” ekonominin bilindik çarklarının asgari düzeyde dönmesi için gerekli bulunabilir, eğer sosyal devlet önlemleri, ülkemizdeki gibi, yeterli düzeyde alınmamışsa. Ama insan kendini ne kadar riske atmalı, sorgulanmalı.

Bu hafta, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda hazırlanan bir saha araştırmasının sonuçları açıklandı. 26 ilde 18 yaş üstüne sorular sorulmuş. Öncelikle, Türkiye'de halkın yüzde 41,3’ü koronavirüs’ün “Çinlilerin gıda ve beslenme anlayışı” yüzünden ortaya çıktığını düşünüyor. Halkın neredeyse yarısı (yüzde 47,6) koronavirüse yakalanma riskini yarı yarıya bulurken, yüzde 30,3’ü yakalanma olasılığını yüksek ve “çok yüksek” buluyor.

Kadınlar çok endişeli

Koronavirüsten korunmak için alınan bireysel önlemlerin başında yüzde 96 ile sık sık elleri sabunla yıkamak ve yüzde 95,4 ile mecbur kalmadıkça evden çıkmamak yer aldı. Halkın yüzde 78,7’si de önlem olarak işe gitmediğini belirtti. Virüsün dünyadaki genel ahlaksızlık nedeniyle ortaya çıktığını söyleyenlerin oranı en yüksek olarak Karadeniz Bölgesi'nde yüzde 15. Akdeniz Bölgesi'nde ise böyle düşünenlerin oranı yüzde 4,5. Koronavirüsün biyolojik silah olarak üretildiğini düşünen 18-34 yaş grubunda olanlarda, 55 yaş ve üzeri gruba göre 5,9 puan daha yüksek inanç tespit edildi. Kadınların endişe seviyesi daha yüksek: Kadınlar erkeklere göre ortalama 10,9 puan daha endişeli çıkarken, 18-34 yaş grubunun diğer yaş gruplarına göre 5-6 puan ise daha az endişeli. Bölgesel olarak, en endişeli bölgeler Akdeniz ve Doğu Anadolu. En az endişe duyan bölgeler olarak da Marmara ve Ege bölgeleri.

Ense traşı!

Bir başka anket firması Aksoy Araştırma AVM’ler ile kuaförlerin açılma kararını soruyor. AKP Seçmeni yüzde 74,9, MHP Seçmeni ise yüzde 77,2 oranında Alışveriş Merkezleri’nin açılmasına karşı. Kuaför ve berberlerin açılmasına ise AKP Seçmeni yüzde 65,8, MHP Seçmeni ise yüzde 42,1 oranında karşı.

Avrasya Araştırma’ya göre, bugün seçim olursa, AKP yüzde 34,04 oy alıyor, CHP yüzde 28,386, İyi Parti yüzde, 11,61, HDP yüzde 11,072, MHP yüzde 8,92. Oy oranlarındaki ciddi düşüş, Cumhur İttifakını daha da saldırganlaşmaya itiyor. Bir anda çıkarılan darbeci CHP sözlerinin, ekonomiyi bir kenara bırakıp bayrak ve ezana sığınmanın başka bir açıklaması olmamalı.

Muhtemelen MHP seçmeninin yüzde 57,9’u 11 Mayıs sabahında kuaförlerde olacak. Ense tıraşı mühim tabi.



