Yeni şifreleme özelliğine sahip Zoom 5 tanıtıldı

24 Nisan 2020 Cuma, 13:40

GÖRÜŞME VERİLERİNE MÜDAHALEYE KARŞI DİRENCLİ HALE GELİYOR

San Jose, Kaliforniya, 22 Nisan 2020 -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) yaptığı açıklamayla yeni sürümü Zoom 5 için etkili güvenlik geliştirmelerini tanıttı. Şirketin platform üzerindeki güvenlik ve gizlilik yeteneklerini proaktif olarak geliştirmek için hazırladığı 90 günlük planda bir kilometre taşı olarak görülen yeni sürüm, kazandığı 256-bit GCM şifreleme desteği ile görüşme verileri üzerindeki korumayı ve müdahalelere karşı direnci artıracak.

"BU SADECE BAŞLANGIÇ"

Zoom CEO’su Eric S. Yuan, “90 günlük planımızda bu adıma ulaştığımız için gurur duyuyorum, ancak bu sadece başlangıç. Bugüne dek her zaman müşteri mutluluğu üzerine odaklandık. Onlara en güvenli platformu sağlamak üzerinde değişmez odağımızla müşteri mutluluğunun yanına güveni de ekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

IDC Research Sosyal, Topluluk ve Ortak Çalışma Alanları Direktörü Wayne Kurtzman, “Zoom, güvenlik ve gizlilikle ilgili kuşkularla karşılaştığında, CEO’larının haftalık ve herkese açık brifingler vermesi de dahil olacak şekilde, bu zorluklara hızlı ve herkese açık olarak yanıt verdi. Ayrıca Zoom, görüşmelerle ilgili varsayılan ayarları değiştirerek gizlilik endişelerini gideren eylemler almakta hızlı davrandı ve 90 günlük planı ile daha kapsamlı bir eylem planı hazırladı ve açık bir iletişim kurdu” dedi.

Zoom GPO’su Oded Gal ise konuyu şöyle değerlendirdi: “Kullanıcılarımızın gizliliği ve platformumuzun güvenliği için bütünsel bir bakışa sahibiz. Ağımızdan özelliklerimize ve kullanıcı deneyimimize kadar her konuyu sıkı bir incelemeden geçiriyoruz. Arka tarafta AES 256-bit GCM şifrelemesi, müşterilerimizin taşınmakta olan verilerindeki güvenliğinde çıtayı yukarı taşıyacak. Ön yüzde ise bana en büyük heyecanı, görüşme menü çubuğunda yer alan Güvenlik simgemiz veriyor. Bu sayede var olan ve yeni güvenlik özelliklerimiz toplantı yöneticilerinin önüne geliyor ve görüşmelerin merkezinde toplanıyor. Milyonlarca yeni kullanıcımız bu sayede görüşmelerindeki önemli güvenlik kontrollerine anında ulaşabilecekler”

ZOOM 5.0’DAKİ DEĞİŞİKLİKLER

AES 256-bit GCM şifrelemesi: Zoom,AES 256-bit GCM şifreleme standardına geçiş yaparak taşınan görüşme verileri için artan koruma ve müdahalelere karşı direnç sağlıyor. Bu özellik, Zoom Meeting, Zoom Video Webinar ve Zoom Phone verilerinde mahremiyet ve tutarlılık sağlıyor. Bu hafta indirilmeye açılacak olan GCM şifrelemesi

YENİ ŞİFRELEME ÖZELLİĞİNE SAHİP ZOOM 5 TANITILDI

Zoom, güvenlik ve gizlilik özelliklerini geliştirmek için açıkladığı 90 günlük planında bir kilometre taşına ulaştı ve AES 256-bit GCM şifreleme yapabilen yeni sürümünü duyurdu. San Jose, Kaliforniya, 22 Nisan 2020 -- Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) yaptığı açıklamayla yeni sürümü Zoom 5 için etkili güvenlik geliştirmelerini tanıttı. Şirketin platform üzerindeki güvenlik ve gizlilik yeteneklerini proaktif olarak geliştirmek için hazırladığı 90 günlük planda bir kilometre taşı olarak görülen yeni sürüm, kazandığı 256-bit GCM şifreleme desteği ile görüşme verileri üzerindeki korumayı ve müdahalelere karşı direnci artıracak.

Zoom CEO’su Eric S. Yuan, “90 günlük planımızda bu adıma ulaştığımız için gurur duyuyorum, ancak bu sadece başlangıç. Bugüne dek her zaman müşteri mutluluğu üzerine odaklandık. Onlara en güvenli platformu sağlamak üzerinde değişmez odağımızla müşteri mutluluğunun yanına güveni de ekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

IDC Research Sosyal, Topluluk ve Ortak Çalışma Alanları Direktörü Wayne Kurtzman, “Zoom, güvenlik ve gizlilikle ilgili kuşkularla karşılaştığında, CEO’larının haftalık ve herkese açık brifingler vermesi de dahil olacak şekilde, bu zorluklara hızlı ve herkese açık olarak yanıt verdi. Ayrıca Zoom, görüşmelerle ilgili varsayılan ayarları değiştirerek gizlilik endişelerini gideren eylemler almakta hızlı davrandı ve 90 günlük planı ile daha kapsamlı bir eylem planı hazırladı ve açık bir iletişim kurdu” dedi.

Zoom GPO’su Oded Gal ise konuyu şöyle değerlendirdi: “Kullanıcılarımızın gizliliği ve platformumuzun güvenliği için bütünsel bir bakışa sahibiz. Ağımızdan özelliklerimize ve kullanıcı deneyimimize kadar her konuyu sıkı bir incelemeden geçiriyoruz. Arka tarafta AES 256-bit GCM şifrelemesi, müşterilerimizin taşınmakta olan verilerindeki güvenliğinde çıtayı yukarı taşıyacak.

Ön yüzde ise bana en büyük heyecanı, görüşme menü çubuğunda yer alan Güvenlik simgemiz veriyor. Bu sayede var olan ve yeni güvenlik özelliklerimiz toplantı yöneticilerinin önüne geliyor ve görüşmelerin merkezinde toplanıyor. Milyonlarca yeni kullanıcımız bu sayede görüşmelerindeki önemli güvenlik kontrollerine anında ulaşabilecekler”





? AES 256-bit GCM şifrelemesi: Zoom,AES 256-bit GCM şifreleme standardına geçiş yaparak taşınan görüşme verileri için artan koruma ve müdahalelere karşı direnç sağlıyor. Bu özellik, Zoom Meeting, Zoom Video Webinar ve Zoom Phone verilerinde mahremiyet ve tutarlılık sağlıyor. Bu hafta indirilmeye açılacak olan GCM şifrelemesi

Zoom uygulamasını Zoom 5.0’a güncellemek için 26 Nisan 2020 tarihinden itibaren zoom.com/download adresini ziyaret edebilirsiniz. Zoom’un 90 günlük planındaki ilerleme durumunu görmek için blog.zoom.us adresini ziyaret edebilirsiniz.

ZOOM HAKKINDA

Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) kesintisiz video ortamında verimliliği artırmak için ekipleri bir araya getirir. Kolay, güvenilir, yenilikçi ve video öncelikli tümleşik iletişim platformumuz, masaüstü bilgisayarlar, telefonlar, mobil cihazlar ve konferans odası sistemleri arasında video toplantılar, webinar’lar ve sohbet gerçekleştirilmesini sağlar. Zoom, önde gelen iş uygulaması entegrasyonları ile kurumlara üstün deneyim sunar ve geliştirici araçları ile özelleştirilmiş iş akışları yaratmalarını sağlar. 2011 yılında kurulan Zoom’un merkezi San Jose, Kaliforniya’dadır ve dünyanın farklı noktalarında ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi almak için zoom.com adresini ziyaret edebilir, @zoom_us hesabını takip edebilirsiniz.