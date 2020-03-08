Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel tutuklandı

08 Mart 2020 Pazar, 09:06

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, cuma günü savcılığın daveti üzerine ifade vermeye gitmiş ve sonrasında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Ağırel çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ağırel'in serbest bırakılmasına savcılığın yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, Murat Ağırel hakkında tutuklanması talebiyle yakalama kararı çıkarttı.

Mahkeme kararı sonrası polis ekipleri Ağırel'i gözaltına almak için yanlış adrese gitti. Haberi alan Ağırel ise sabah erken saatlerde teslim olmak için Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.

SOSYAL MEDYADAN VİDEO PAYLAŞMIŞTI

Twitter hesabından bir video paylaşan Ağrıel "Neden 04.30'da bu şekilde baskın yapıyorsunuz? Zaten çağırsanız gelirim. Şu anda da Vatan Caddesi'ne gidiyorum teslim olmaya. Muhtemelen tutuklayacaklar beni. Cuma günkü davadan mı, yeni bir dosya mı açtılar bilmiyorum. Daha önce de söylediğim gibi ben Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine inanan bir Türk genciyim. Ne benden darbeci ne ifşacı ne de devlet düşmanı bir insan çıkaramazsınız" ifadelerini kullandı.

VE TUTUKLANDI

Ağırel, emniyetteki işlerinin sona ermesinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Ağırel'in sorgusu sona erdi. Sorgunun ardından karar veren mahkeme, Ağırel'in tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Odatv Sorumlu Haber Müdürü ve gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç’ın “MİT kanuna muhalefet” gerekçesiyle tutuklanmıştı.