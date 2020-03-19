Yer: Ataşehir... Koronavirüs nedeniyle boş kalan sokaklarda utandıran görüntüler!

19 Mart 2020 Perşembe, 14:15

Görüntüler Ataşehir'de bir süper marketin önünde çekildi. Bir vatandaşın kameraya aldığı görüntülerde hijyen için kullanılan eldivenlerin yere atıldığı görüldü. Görüntüleri kaydeden vatandaş duruma tepki göstererek, "Çöpe atmak yerine yere atmak neden? Ben anlayamıyorum. Böyle korunabilir miyiz acaba virüsten" dedi.