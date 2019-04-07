Bekir Ağırdır: İktidarın itme kuvveti muhalefetin AKP karşıtlığında güç toplamasını sağladı

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı, Friedrich Ebert Stiftung, Momentum Gençlik Ağı Derneği ve Küresel Düşünce Enstitüsü önderliğinde Beyoğlu’nda “Nasıl Kazandılar, Niçin Kaybettiler?” başlıklı panel düzenlendi.

Panelde KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Siyasal İletişim Uzmanı Dr. Gülfem Saydan Sanver ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Erdoğan konuşmacı olarak yer aldı. Doç Dr. Emre Erdoğan, “Türkiye’de siyasal kutuplaşma o kadar keskin ki, kutuplar arası geçiş neredeyse imkânsız. Bunun çeşitli sebepleri olmakla birlikte ekonomi çok belirleyici olamayabiliyor. Bununla birlikte kutup içinde değişkenlik olabiliyor. Büyükşehirlerde HDP seçmeninin oyu ile CHP kazanırken, ekonominin gidişatından rahatsız olan fakat ittifak içinden kopamayan seçmen de ya sandığa gitmedi ya da MHP’ye oy verdi” dedi. Seçmen davranışları hakkında bilgi veren Bekir Ağırdır ise “İktidarın itme kuvveti muhalefetin AKP karşıtlığında güç toplamasını sağladı ve beka söylemi küskün seçmeni de sandığa götürdü. 3 farklı siyasi davranış biçimi var, bunu anlamak ve ortak bir gelecek inşa etmek gerekiyor” diye konuştu.

Siyasal iletişim ve kampanya süreçleri hakkında konuşan Dr. Gülfem Saydan Sanver ise “Görüyoruz ki saha çalışmaları çok önemli, kampanya seçmeni dahil ettiğiniz ölçüde büyüyor. Sosyal medya ne kadar ilerlemiş olsa da hâlâ arkadaştan alınan haber en etkili haber” sözleri ile kampanya sürecinin önemini belirtti.