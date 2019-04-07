En genç CHP'li Başkan: Türkiye artık kutuplaşma istemiyor

Tepe, yaşamını, çalışmalarını ve hedeflerini anlatı:

Belediye başkan adayı olmaya ne zaman karar verdiniz?

İlkokul 2. sınıftayken öğretmenimiz bize bir kâğıt dağıtarak büyüyünce ne olmak istediğimizi sordu. Herkes öğretmen, avukat derken ben belediye başkanı olmak istediğimi yazmıştım. Dedem de babam da belediyeden emekliydi. Belediyecilik bizim için bir tutkuydu, bir yaşam biçimiydi. Belediye başkanı olmak da sonunda nasip oldu.

Gülyalı’nın sizce en önemli sorunu ne ve nasıl bir çözüm getireceksiniz?

Biz Gülyalı’da değişim, yenilik için aday olduk. Kötüyü iyiye, iyiyi güzele, güzeli mükemmele çevirmek için aday oldum. Bugüne kadar hep sorunların başka yere havale edildiği, ortak akılla yönetilmeyen bir Gülyalı var. Bizim temel vaadimiz Gülyalı’yı bütün Gülyalılarla yöneteceğiz. Yuvarlak masada yöneteceğiz. Çözülebilecek sorunları hepsini ortak bir çözüm getireceğiz.

Gülyalı’ya ilişkin hayaliniz var mı?

Gülyalı gülmek fiilinin kökünden geliyor. Herkesin yüzünün güldüğü bir Gülyalı hayal ediyorum. Her şey gülmeyle başlar. Bu da nasıl olacak sağlıkta, sanatta, sporda Gülyalı’ya bir çağ atlatmak istiyoruz. Hiçbir kardeşimin ayağı çamura değmesin istiyorum. Çocukların kodlama eğitimi aldığı bir Gülyalı düşünüyorum. Herkesin karnının doyduğu ve toplumun tüm kesimlerinin mutlu olduğu bir Gülyalı hedefliyorum. Gülyalı hep ötekileştirilmeden kaybetti. 13 mahallemizle beraberiz. Temel hedefimiz Gülyalıya hizmet etmek. 5 yılda Gülyalı’da değişimi yaşatmak istiyoruz. Ordu Giresun Havalimanı nedeniyle Gülyalı bir yükseliş konumunda. Hemşerilerimizin desteğiyle daha da yukarıya çıkarmak istiyoruz. Biz onları hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz.

Seçim sürecine ilişkin ne söylemek istersiniz?

Türkiye’nin kutuplaşma siyasetinden yorulduğunu, Türkiye’nin bir olmaya, beraber olmaya ve bir sevgi diline ihtiyacı olduğunun kanıtı bu yerel seçimler. İnsanımız artık kavga istemiyor. İnsanımız artık kutuplaşmak istemiyor. Kahvelerin ayrılmasını istemiyor. Herkes ağız tadıyla bir bardak çayı aynı kahvede, kim hangi siyasi partiden olursa olsun keyifle içmek istiyor. Seçim sonuçları bir bayrak yarışıydı. Bu bayrağı taşımak için bana yetki verdiler. 28 yaşındaki genç bir evlatlarını, kardeşlerine, torunlarına, ağabeylerine bu emaneti 5 yıl taşımak için yetki verdiler.

Gülyalılı hemşirelerime çok çok teşekkür ediyorum. İktidarın her türlü baskısına rağmen insanlar tercihlerini değişimden yana kullandılar. Biz de var gücümüzle Gülyalı için çalışacağız.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Çok çalışacağız. Kutuplaşan değil, birleşen bir Gülyalı olacak. Son olarak bütün hemşerilerimi ve okuyucularınızı Ordu’nun en havalı ilçesi Gülyalı’ya balık yemeye davet ediyorum.