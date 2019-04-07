Devrek’te, CHP’nin 15 yıllık özlemi bitti

Devrek Belediye Başkanlığını kazanan Çetin Bozkurt, “CHP’nin 15 yıllık özlemini Devrek Belediye Başkanlığı’nı kazanarak giderdik, tarihe not düştük. Tüm halkımızı kucaklayacağız, hiçbir hizmet ayrımı yapmadan tüm halkımızın başkanı olacağız” dedi.

Mazbatasını aldıktan sonra Cumhuriyet Alanı’nda toplanan binlerce kalabalığa seslenen Çetin Bozkurt, “30 yıl belediyede çalıştım. Limon sattım, bilet sattım, gazoz sattım, adam satmadım. Devrek’in yararına, Devrek’in çıkarları için çalışacağım” diye konuştu.

Daha sonra başkanlık makamında tebrikleri kabul eden Bozkurt, kutlama için çiçek göndermek yerine LÖSEV’e bağışta bulunmalarını istedi.