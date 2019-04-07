AKP'den yeni açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Merkezi’nde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Çelik’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Süreç şeffaf yürüyor: CHP’nin İstanbul adayı illegal ve temelsiz göstermeye çalıştı. Bu itibarsızlaşma çabası; milli iradeyi, sandıkta heba olmuş oyların itibarsızlaşması anlaşılınca bunu küçümsemeye çalışıyorlar. Sonuçlarla ilgili açıklama yaparak hukuki süreç akamete uğrasın gibi bir aşamaya geçmiş durumdalar. Heba olmuş binlerce oyun, gerekirse o zor koşullarda tekerlekli sandayleyle sandığa giden vatandaşlarımızın hakkını hukukunu koruyan süreç kameraların önünde ve yargı denetimi altında yürümektedir. Son derece şeffaf bir süreçtir.

Hukuk dışında girişim var mı: Temel bir eksiklik var. İradenin tecelli etmesini engelleme konusunda bu çarpık zihniyet hala yürürlükte duruyor. Biz kazandık diye günde 5 10 kez söylüyorlar. Peki telaşınız nedendir? Bu yüksek heyecan ve telaşın sebebi nedir? Bırakacaksınız yargı denetiminde sayılacak ve sonuçlar ortaya çıkacak. Hukuk dışında bir girişim var mı? Seçimden sonra itiraz süreci seçim sürecinin bir parçasıdır. Sistemin sağlamlığının güvencesidir. Bir emniyet sibobu olarak hukuk devletinde bu itirazlara cevap verilmiştir. İşin sonu vatandaş iradesinin tecelli etmesidir. Vatandaş ne derse onun talimatını almak için siyaset yapıyoruz. Bir irade tecelli eder hepimiz başımızın üstünde yeri var deriz.

Yasal süreçten vazgeçilsin diyor: CHP adayı, cümlelerinin arasına ‘empati, hoşgörü’ gibi kelimeler sıkıştırıyor. Yaşamla ilgili, ihtirazla ilgili cümleler kuruyor. Tüm bu sempati cümlelerinden sonra yasal süreçten vazgeçilsin diyor. Cumhurbaşkanı ile iyi geçineceğim gibi bir cümle de sık sık tekrarlarıyor. Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bir müdahaleye çağırmak son derece yanlış ve sakıncalıdır.

Patron YSK: Meşru haklarınızdan vazgeçin deniyor. Bu telaş niyedir? Hepimizi var eden zemin hukuk zemini değil midir? Burada patron YSK’dır, denetimi sağlayan şey hukuktur. Hukuk zemini burada süreci idare etmektedir. Sürece de onlar karar verecetir. Eğer bir siyasi parti sürece saygı göstermiyorsaza sonuca da saygı göstermiyordur .

YSK’ye psikolojik baskı: CHP sözcücü, ‘vatandaş iktidar paritisini uyardı’ diyor. Uyarması son derece güzel bir şeydir. Vatandaşlarımız bütün partileri uyarırlar. Gerçek siyasetçiler de bu talematı almak için gayret sarfederler. vatandaşın sesini dinleyen siyasetçiler, iktidara geldikten sonra kulaklarını kapatan siyatsetçileri çok sık gördük. Ne kadar çok vatardaşın sesini dinliyarsak seçim sonra dinliyoruz. 15 seçimdir vatandaşımız partimizi birinci parti olarak seçiliyor. YSK’ya açıkça psikilojik baskı oluşturan tavır içerisine girdiler. Milletle ve anayasayla kavga eden CHP geleneğinin tecelli etkesidir.