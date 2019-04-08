Mansur Yavaş göreve hızlı başladı

Mazbatasını alan Mansur Yavaş'ın ilk işi Anıtkabir'i ziyaret etmek oldu. Yüzlerce yurttaş Anıtkabir'de Yavaş'ı karşılayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Mansur Yavaş bu sabah; Ankara’nın kurucularından Hacı Bayram'ı ziyaret edip, dua ettiklerini belirterek, "Bugün mazbatayı alacağız. Biz de ilk olarak Ankara'nın kurucularından Hacı Bayram'ı ziyaret edip, duamızı ettik. Mazbatamızı aldıktan sonra da Anıtkabir'e gidip Ankaramızı başkent yapan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunup, daha sonra görevimize başlayacağız. 'Hadi Bismillah' dedik, başlıyoruz" diye konuşmuştu.

MAZBATAYI ALDI



Mazbatayı aldıktan sonra açıklama yapan Yavaş, "Darısı İstanbul için olsun" dedi. Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Ankara halkı bizi beş yıllığına görevlendirmiştir. Buna layık olmaya çalışacağız. Gazi Mustafa Kemal'in bize emanet ettiği diğer ülkelerin başkentleriyle yarışan bir Ankara'yı da hep birlikte başaracağız. Seçim bitti, seçimde olanlar geride kaldı. Bizde kin, husumet yok. Ankara'da bir husumet söz konusu değil. Adalet ve liyakat ön planda olacak. Mazbatayı gösterelim, darısı İstanbul için olsun diyorum."

"YAPTIĞINIZ HİZMETLERİ ÖRNEK ALACAĞIZ"

Mazbatasını alan Yavaş buradan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Burada gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Yavaş, Mustafa Tuna'ya teşekkür ederek şunları söyledi:



Sayın Başkanım biz sizi Sincan'dan beri takip ediyoruz. Gerçekten gerek mali disiplin yoluyla, gerekse yaptığınız hizmetlerin farkındayız. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra çok güzel hizmetler yaptınız. Sizleri bu manada örnek alcağız. Sayın başkan çok adaletli davrandı. İnşallah bundan sonra da kendisinin fikirlerinden, deneyimlerinden yararlanacağız. Çok çok teşekkür ediyorum.

"BÖYLE BİR SORUYA CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM"



Yavaş bir gazetecinin "Büyükşehir Belediye Meclisi sizi çalıştıracak mı?" şeklindeki soruya "Böyle bir soruya cevap dahi vermiyorum" diye yanıt verdi.

İLK GENELGESİNİ YAYIMLADI

Mansur Yavaş, göreve gelir gelmez ilk genelgesini yayınladı. 2019/1 numaralı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imzalı genelgede şöyle denildi: "08.04.2019 göreve başlama tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyesi, genel müdürlükler ve bağlı şirketlerinde, her türlü ödeme, harcama, ihale, doğrudan temin, malve hizmet alımı, personel alımı, araç kiralama, alım, satım, gayrimenkul kiralama, alış, satış vb., ilgili tüm işler ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi EGO, ASKİ, Genel Müdürlükleri'nde, belediyeye bağlı tüm şirketlerde çalışmakta olan işçe, memur, şirket elemanı personellerin izninin durdurulması, izinli olan personelin görev yerine tekrar çağrılması konusunda gereğini rica ederim."