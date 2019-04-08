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HDP'nin Muş başvurusuna YSK'den ret

HDP'nin, Muş'ta 103 sandıktaki 2 bin 449 geçersiz oyun yeniden sayılması talebiyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı başvuru reddedildi. HDP'nin adayı Sırrı Sakık karara, “YSK alelacele değerlendirmeden kararı reddetti. Artık tuz da kokmuşsa yapılacak tek şey vicdanlarda mahkum etmektir. Bu halk sizi affetmeyecek” sözleriyle tepki gösterdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Nisan 2019 Pazartesi, 14:30

[Haber görseli]Muş’taki 31 Mart yerel seçimlerinde YSK’nin geçici verilerine göre Cumhur ittifakı 15 bin 919, HDP ise 15 bin 381 oy aldı. Seçim 538 farkla sona ererken, kurulan 103 sandıkta kullanılan 2 bin 449 oy geçersiz sayıldı.

Geçersiz sayılan oyların büyük bölümünün kendilerine ait olduğunu belirten HDP, yeniden sayım için önce Merkez İlçe Seçim Kurulu ve İl Seçim Kurulu’na itiraz etti. İtirazın reddedilmesi üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuru yapıldı. Ancak itirazı değerlendiren YSK, ret kararı verdi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; duruma sosyal medya hesabı Twitter’dan tepki gösteren HDP Muş Belediyesi Eş Başkan Adayı Sırrı Sakık, “YSK alelacele değerlendirmeden kararı reddetti. Artık tuz da kokmuşsa yapılacak tek şey vicdanlarda mahkum etmektir. Bu halk sizi affetmeyecek” paylaşımını yaptı.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Sırrı Sakık