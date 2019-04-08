Büyükerşen: Hayır çekenlerden ses yok

Eskişehir Adliyesinde İl Seçim Kurulu Üyesi Hakim Nedim Üzmez tarafından mazbatalarını alan başkanlar, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesinde düzenlenen törende partililerine seslendiler.

Büyükşehir Belediye Meclisinde CHP’nin çoğunluğu aldığına vurgu yapan Yılmaz Büyükerşen, “Bize beş sene kök söktürüp, haklı haksız bütün projelerimize ‘hayır’ çekenler, artık seslerini çıkaramaz hale geldiler. Siz getirdiniz onları o hale” dedi.

HALKÇILIK VURGUSU

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise konuşmasında, “Önümüzdeni beş yılın birlikte yönetileceği, halkla karar verileceği ve halkın düşüncelerinin önemsendiği bir 2’nci dönem olacak” ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİRLİ TERCİHİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Eskişehir’deki CHP’li belediye başkanlarının, her siyasi görüşe saygılı ve eşit yaklaştığını belirten Ahmet Ataç da, şunları söyledi: “1999’dan beri Eskişehir tercihini hiç değiştirmedi. Zaman zaman yol kazaları olsa da, Eskişehirli üç belediye başkanını seçerek, düşüncelerinin ne olduğunu gösterdiler.”