Kaftancıoğlu İstanbul'daki son durumu paylaştı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Enver Ayserver’in Halk TV’de yayınlanan programına konuk oldu.

Kaftancıoğlu, YSK’nin önceki gün verdiği İstanbul’da 51 sandığın yeniden sayılmasına ilişkin kararına değinerek, sayılması istenilen sandık sayısının 63’e çıktığını belirtti.

Kaftancıoğlu ayrıca İstanbul’daki son durum için, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 14 bin 462 olduğunu duyurdu.

Kaftancıoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

“Büyükçekmece olayı çok manidar. 17 Ocak-31 Mart tarihleri arasında seçmen listelerini tek tek kontrol ettik. 28 ilçede taşıma seçmenlerin düşürülmesi için, bunun içinde Büyükçekmece de var dilekçe verdik. Bu kapsamda 28 bin tane taşıma, yığma seçmen tespit etmişiz. Bunun 5 bin 262 tanesi düşürülmüş diğerlerinin düşürülmesi kabul edilmemiş. Bunun içine Üsküdar’da evine 40 tane seçmen kaydeden AKP’li yöneticiler de dahil. Biz bu açıklamaları yaparken YSK Başkanı çıkıp ‘Hayali seçmen palavra’ demişti. Bu olaylara hiç sesi çıkmayanlar bugün çıkıp Büyükçekmece’de seçmen kaydırma var diyorlar.”