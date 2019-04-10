Cumhur İttifakı'nda büyük ortak küçük ortağa araba saydırıyor

Kırşehir’de seçim sonuçlandı kazananlar belli oldu ancak Cumhur İttifakı’nın bileşenleri AKP ve MHP arasındaki gerilim bitmedi. Seçim sırasında ve seçimden sonra oyların sayımı sırasında yaşanan gerginlik şimdi de belediye başkanları ile belediyede çalışan partililer arasında devam ediyor.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre; Kırşehir’in Mucur ilçesinde belediye başkanlığı seçim sonuçlarına itirazlar olmuş ve AKP ile MHP arasında zaman zaman kavgaya dönüşen tartışmalar yaşanmıştı. Mucur Hükümet konağındaki seçim kurulunda oy sayım işlemlerinde iptal edilen oy sayısının fazla olması nedeniyle yaşanan gerginlik polisler tarafından sonlandırılmıştı. Mucur'daki seçimi AKP’li Atılgan Yılmaz 53 oy farkla kazanarak ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

İLK İCRAATI ARAÇLARI SAYDIRMAK OLDU

AKP’li Yılmaz, mazbatasını alıp koltuğa oturduktan sonra yaptığı ilk icraat ise bir hayli ilginç. İddialara göre Başkan Yılmaz, MHP’li belediye döneminde işe alındıkları bildirilen birisi kadın 2 çalışanı Kayseri-Ankara karayolu kenarında ellerinde kağıt kalemle bekleterek yoldan geçen araçları saymaları talimatını verdi. İki çalışan ayrıca terminale girmeden yol üstünde yolcu indiren şehirlerarası otobüsleri tespit etmekle de görevlendirildi.

“SİYASİ BİR KİMLİĞİ OLMAYAN BİR KİŞİ”

Tepki çeken uygulama sonrasında MHP Mucur İlçe Başkanı Ali Rıza Budak, seçim sürecinde de Atılgan Yılmaz ile sorunlar yaşadıklarını dile getirerek, “Sosyal medyadan okudum. Şehir dışında olduğum için arkadaşlardan bilgi aldım. Sözleşmeli çalışan işçileri yol kenarına dikmişler. Yolcu indiren otobüsler var mı? diye saydırıyorlarmış. Bu kişinin seçildiği takdirde bizlere sıkıntı yaşatacağını söylemiştim. 3-4 parti değiştirmiş, siyasi kimliği olmayan bir kişi. Bizleri yanıltmadı. İl ve merkez yönetime bu durumu rapor edeceğim” dedi.

ÇİÇEKDAĞI’NDA MÜDÜRLER ÇÖP TOPLUYOR

Mucur'daki uygulamaya benzer bir uygulamada Çiçekdağı'nda ortaya çıktı. Önceki dönem MHP idaresindeki Çiçekdağı Belediyesi 31 Mart seçimlerinde AKP’ye geçti. Belediye Başkanı seçilen ve göreve başlayan Hasan Hakanoğlu, MHP döneminde kurum müdürü olan bazı personeli temizlik işlerine verdiği ve çöp toplattığı ileri sürüldü. Bu personelin kamyona çöp doldururken ve sokakları süpürürken çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı

“ARAŞTIRMA YAPACAĞIZ”

MHP İl Başkanı Arif Kılıç, her iki ilçede meydana geldiği iddia edilen olaylar için araştırma yapacaklarını ve gerekli yerlere yaşanan bu olayları bildireceklerini dile getirdi.

“BAŞKANLARIMA İNANMAK ZORUNDAYIM”

AKP Kırşehir İl başkanı Muzaffer Aslan: “Sosyal medyada böyle bir şeyler dolaşıyormuş. Her iki belediye Başkanı arkadaşımla görüştüm. Böyle bir şey olmadığını ve bunun bir yıpratma programı olduğunu söylediler. Ben de Başkanlarıma inanmak zorundayım”