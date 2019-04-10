Mevlüt Uysal'dan Büyükçekmece açıklaması

İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Mevlüt Bey bana öyle şeyler söylüyor ki ben şaşırdım. Ben Mevlüt'e kendime inandığım kadar inanırım" demişti. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Uysal kameraların karşısına çıktı.



UYSAL'IN AÇIKLAMASI:

351 seçmenden toplan 11 bin 954 seçmen düşürülmüş. Bunların içerisinde ölüm, yurdışına çıkanlar, askere gidenler bir de hiçbir yerde seçmen olamayanlar var. 14 bin 160 seçmenin yeni kaydı yapılmış.

Toplamda 27 bine yakın seçmen hareketi olmuş. 11 bin 954 seçmen içerisinden, yani Büyükçekmece seçmenlerinden düşenlerin içerisinden çoğunun hiçbir yerde seçmen kaydı yok. Bu oy kullanma hakkı elinden alınmış.

Nasıl olmuş da bu seçmenler seçmen kaydında yok. Seçmen kayıtlar üzerindeki değişiklikler organize bir ekip olarak yapılmıştır. Kurumların verileri kullanmadan yapılması mümkün değil. 26 bin seçmenin hareketliliğini bir kişinin yapması mümkün değil.

Birkaç yol var; Bina olmayan yerlerde, boş arsalarda, bina var gibi gösterilerek seçmen oluşturulmuş. İş yeri kaydı olan yerler konut gibi gösterilmiş. Mal sahiplerinin haberi olmadan sahte seçmen kaydı yapılmış. Ya da boş binanın üzerinde ilave iki kat varmış gibi seçmen yazılabilecek adresler oluşturulmuş.

Seçmen listeleri askıya çıktığı zaman, AK Parti üyelerimizin seçmen listesinde yer almadığını gördüğümüz zaman inşaatlarda, boş arazilerde 736 seçmen olduğunu gördük ve itiraz ettik. Aynı seçmenlere CHP de itiraz etti. Bunların 731'inin kaydı donduruldu. Ancak bu sırada gördük ki 830 kayıt daha yapılmış. Buna rağmen YSK itirazımızı reddetti. Ret sebebi kolluk kuvvetleri tarafından yerine gidilip tespit yapılamaması. Ancak bu kadar çok seçmen hareketi olan yerde bu kontrol yapılması mümkün olmuyor.

ERDOĞAN "MEVLÜT ÖYLE ŞEYLER SÖYLÜYOR Kİ ŞAŞIRDIM" DEMİŞTİ

AKP'nin Büyükçekmece Adayı Mevlüt Uysal'la bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, "Şimdi, benim şu anda Büyükçekmece'de, malum adayımız İBB başkanımız Mevlüt Bey. Mevlüt Bey hukukçu. Mevlüt Bey bana öyle şeyler söylüyor ki ben şaşırdım. Ben Mevlüt'e kendime inandığım kadar inanırım. Diyor ki mesela boş arazide, apartman var, orada seçmen başka yerden taşıma sistemiyle getirilmiş, adres orası gösteriliyor. Onu geç, iki katlı bir bina. Bina dört kat gösterilmiş, dört kat gösterilen binada seçmenler... İşte bunlar, ciddi manada, seçime ciddi manada bir şaibenin karıştığının ispatları. Ve bunu da tevsik ediyorlar" dedi.