İşte Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki oy farkı





İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Medya İletişim Danışmanı Murat Ongun, bu sabah Ekrem İmamoğlu'nun resmi Whatshap grubundan İstanbul seçimine ilişkin YSK'nin son resmi verilerini paylaştı.

İstanbul'un genelinde toplam geçersiz oy sayısı 318 bin 222 idi. Daha sonra ise YSK 60 sandığın daha sayılmasına karar vermişti. Sandıklarda bu oylardan % 97,8'si sayıldı.

EKREM İMAMOĞLU 13 BİN 963 OY FARKIYLA ÖNDE GİDİYOR

Son paylaşılan YSK verilerine göre İstanbul'un yeni Başkanı Ekrem İmamoğlu, 13 bin 963 farkla önde gidiyor.

Ekrem İmamoğlu'nun oyu: 4 milyon 170 bin 404

Binali Yıldırım'ın oyu ise: 4 milyon 156 bin 441



Oy farkı: 13 bin 963

Sayılan Sandık Oranı: %97,8

İŞTE İMAMOĞLU'NUN RESMİ WHATSHAP İLETİŞİM GRUBU'NDA PAYLAŞILAN YSK VERİLERİ: