Abdullah Gül'den 'İstanbul seçimi' açıklaması

Abdullah Gül sessizliğini bozdu. Odatv'den Ayşe Baykal'a konuşan Gül, "Bize yapılan yanlışları güçlü olunca biz başkalarına yapmamalıyız" dedi.

Abdullah Gül Odatv'den Ayşe Baykal'a konuştu. Baykal görüşmeyi köşesine taşıdı. İlgili bölüm şöyle;

Biraz eskilerden biraz yenilerden sohbet ettik. Dünyadaki ve ülkemizdeki siyasi gelişmeleri konuştuk. Abdullah Bey’le sohbet ederken medya suskunluğunun nedenini anladım. Dünya gündemini takip eden, konferanslara katılan, ülke ve dünya meselelerine kafa yoran bir insanın “Kim ne demiş?” “Kim neden demiş?” gibi mevzularla meşgul olması tabiatın doğasına aykırı. Sık sık vurguladığı sorumluluk duygusunun da gereksiz polemiklere girmeye engel olduğunu düşünüyorum. Yani oturup öyle dedikodu yapıp, birilerini çekiştireceğiniz bir tarzı yok :)

Bir ara “Hakkınızda bu kadar yazılıyor, çiziliyor, hiç mi gaza gelmiyorsunuz?” diye sordum. “Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrıldığım gün günlük siyasete girmeyeceğimi söylemiştim, aksi bir durum bize yakışmaz” dedi.

Sohbet esnasında kendisiyle ilgili bir bilgiyi de ilk defa o gün öğrendim. Bugüne kadar medyada da böyle bir bilgiye denk gelmedim. Abdullah Bey 80 ihtilalinde gözaltına alınarak Metris Cezaevi'nde yatmış meğerse. Hatta yıllar sonra Kenan Evren’le bir araya geldiğinde Evren kendisine “Biz seni de hapse atmışız” deyince Abdullah Bey “Bunlar geçmişte kaldı, biz geleceğe bakalım” cevabını vermiş.

Kader çok acayip bir şey hakikaten… Güç sahibi iken yaptığınız iyi veya kötü şeyler muhakkak sizi buluyor bir şekilde işte.

“BİZE YAPILAN YANLIŞLARI BAŞKALARINA YAPMAYALIM”

31 Mart seçimleri öncesi ve sonrası yaşananlar, bir vatandaş olarak herkes gibi beni de endişelendirdi. Kendisine İstanbul’daki seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdiğini sordum. Gelinen noktanın çok üzücü olduğunu; vaktiyle bize yapılan yanlışları, bizim güçlü olunca başkalarına yapmamamız gerektiğini anlattı. Türkiye’nin demokrasi gücünün büyük olduğuna inandığını söyledi.