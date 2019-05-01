AKP ve MHP arasında borç kavgası

Aksaray Ortaköy’ün AKP’li yeni belediye başkanı Ali Rıza Özdemir, MHP'den devraldığı belediyenin mali durumunu pankart yapıp belediye binasına astırdı ve kurumun mevcut borcunu 12 milyon 583 bin 157 lira olarak açıkladı. MHP'li eski başkan Mahmut Ütük da belediyenin borcunun olmadığını savunarak AKP'li başkanın yalan söylediğini iddia etti.

İki başkan arasında yaşanan borç tartışmasına MHP Aksaray İl Sekreteri Musa Gül de katıldı. Gül, Aksaray AKP İl Başkanı'na "Bu zat-ı muhteremi uyar. Bizler MHP olarak Cumhur İttifakına zarar verecek en ufak bir oluşumun içinde asla olamayız" diye seslendi.

Eski Başkan Ütük, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; görev yaptığı son 4 yılda 241 kere soruşturma geçirdiğini belirterek, “Saygıdeğer hemşerilerim. Müfettişler adeta kılı kırk yararcasına incelediler. Yüzümüzü yere baktıracak, bizi destekleyenleri mahcup edecek hiçbir kusur bulamadılar. Bu belediyenin önüne asılan tabloyu muhataplarının yüzüne çarpıyor ve belediyedeki denetim komisyonu ile bütçe görüşmeleri tutanaklarının yayınlanmasını talep ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum değerli hemşerilerim” dedi.

“Belediyenin bir kuruş borcu yok"

Açıklanan borçların tamamen yalan olduğunu savunan Ütük, “Ortaköy Belediyesinin hiçbir vatandaşa, hiçbir esnafa ve hiçbir şirkete bir kuruş borcu yoktur. Hesaplarında bir kuruşluk dahi icra takibi yoktur” dedi.

Ütük aynı zamanda ilk üç aydaki harcamaların ve bankadaki paranın da verilen rakamlardaki gibi olmadığını belirterek isteyenlerin banka hesaplarına bakıp bunu görebileceğini söyledi.

Asılan pankartta belediyenin borcu şu şekilde yer aldı:

2018 yılı harcama bedeli: 19.013.570.00 TL

2019 yılı ilk üç ayı harcama 7.457.378.16 TL

Ortaköy Belediyesi toplam borç 12.583.157.65 TL

Bankadaki nakit para: 4.476.990 TL

MHP il sekreteri: Yapılan uygulama yanlış

İki başkan arasında yaşanan borç tartışmasına MHP Aksaray İl Sekreteri Musa Gül de katıldı. Gül, AKP'li Belediye Başkanı Özdemir'in tavrını eleştirerek, “Bu yapılan uygulama doğru ve etik değildir. Varsa bir yolsuzluk veya usulsüzlük Türk adaleti önünde hesaplaşılmalıdır. Sonuçta ülkemizin bekası için AKP ve MHP arasında Cumhur İttifakı sağlam bir şekilde devam etmektedir. Mevcut belediye başkanı yanlış yoldadır. Ak Parti İl Başkanı Sayın Hüseyin Altınsoy Bey bu zat-ı muhteremi mutlaka uyaracaktır. MHP’nin AKP’den devraldığı belediyelerinde yaklaşık 13 ila 15 trilyon borcu olduğu iddia edilmektedir. Ancak bizler MHP olarak Cumhur İttifakına zarar verecek en ufak bir oluşumun içinde asla olamayız. Elbette suç veya suçlu varsa yargıya gidilsin, ancak partilerin kurumsal kimliğini bu şekilde küçük düşürücü ve kanaatimce çocukça yapılan bu uygulamaya derhal son verilmesi en uygunu olur diye düşünüyorum.” diye belirtti.