AKP'den devralınan belediyede 70 milyon TL borç!

İzmir Ödemiş Belediyesi’nde Mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Borçla AKP’den devralınan belediyede çalışanlara maaş ödemesi yapılabilmesi için 10 milyon liralık kredi çekme kararı alındı.

Belediyenin Mart ayı itibarı ile 68,9 milyon liralık borcunun bulunduğunu belirten CHP’li belediye başkanı Mehmet Eriş, “Günlük işlerimizi sürdürmek için kredi almak zorundayız. İşçilerimizi ve esnaflarımızı mağdur edemeyiz” dedi. 10 milyon liralık kredi üç partinin de oybirliğiyle kabul edildi.

Birgün'de yer alan habere göre, toplantıda öne çıkan konu kamu, özel bankalar, katılım bankaları veya İller Bankası Kredi kuruluşlarından 1 yıla kadar geri ödemesiz 5 yıl vadeli 10 milyon liralık kredi kullanılmak suretiyle iç borçlanması oldu.

68 milyon 900 bin 682 lira borç stoğu açıklanırken belediyenin rutin iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için dahi ortalama 6-7 milyon lira giderin olduğu belirtildi.

"Öncelikle çalışanın maaşı ödenecek"

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Sokakta, düğünde kulağıma alacak üflenmesini istemiyorum. Öncelikle çalışanın maaşı ödenecek. Bizim olmazsa olmazımız bu. Hiçbir koşulda taviz vermeyeceğiz. Daha yüksek bir pay da isteyebilirdik. Durumun aciliyetinden dolayı 10 milyon lira ile sınırlandırdık. Biz borcu borçla kapatmak istemiyoruz. Günlük işlerimizi sürdürmek için bu krediyi almak zorundayız. Günlük işleri sürdürmemiz için bile bu kredi miktarı yeterli değil” ifadelerini kullandı.

AKP grubu adına söz alan Abdülkadir Karaerkek, işçilerin mağdur olmaması ve esnafın alacakları zamanında tahsil etmesi adına kredi çekme konusuna destek verdiklerini belirterek, “Yine de kredi çekilirken öncelik İller Bankası olmalı” dedi.

MHP grubu adına söz alan Ceyhun Kınlı da Ödemiş Belediyesi’nin itibarı, işçi maaşlarında aksama yaşanmaması ve esnafın mağdur edilmemesi adına destek vereceklerini açıkladı.

CHP grubu adına söz alan İlçe Başkanı ve Meclis Üyesi Hamdi Halis de “Borcu borçla kapatmayı doğru bulmasak da bu süreçte bu nakit paraya ihtiyaç var. Bundan sonrası için hesap bilen bir tavır içinde olmayı arkadaşlarımla birlikte diliyoruz” dedi.

Ödemiş Belediyesi’nin Kamu, Özel Bankalar, katılım bankaları veya İller Bankası Kredi kuruluşlarından 1 yıla kadar geri ödemesiz 5 yıl vadeli 10 milyon liralık kredi kullanması talebi oybirliği ile meclisten geçti.