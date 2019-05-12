DSP'den flaş karar

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Muammer Aydın, 23 Haziran’da yeniden gerçekleşecek olan seçimler için yarıştan çekildiğini açıkladı. PM’de yapılan oylamanın ardından oy birliği ile seçimlere girmeme kararı alındı.

DSP Parti Meclisi (PM) dün 23 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlerde partinin tavrının belirlenmesi amacıyla toplandı. PM toplantısının sürdüğü sıralarda İBB Başkan adayı Muammer Aydın sosyal medya hesabı üzerinden adaylıktan çekildiğini duyurarak “Bugün itibariyle DSP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım.Kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullandı.

YSK'nin baskıyla aldığı karar hukuksuzdur

Aydın daha sonra Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada "YSK'nin baskıyla aldığı karar hukuksuzdur. İstanbul'da hepimizin katıldığı seçimde Ekrem İmamoğlu başkan olarak çıkmıştır. Biz de bu hukuksuzluğa karşı çekildik" ifadesi kullandı.

Aydın, YSK kararıyla iptal edilen 31 Mart yerel seçimlerinde 30 bin 817 oy almıştı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yaptığı açıklamada, "İBB Başkan adayımız çekilmiştir, DSP yeni bir aday göstermeme kararı aldı" dedi.

DSP PM üyesi Necmiye Çölaşan da geçtiğimiz cuma günü Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu’nun desteklenmesi için bir grup arkadaşıyla birlikte önerge vereceğini belirterek,“Bu karar Ekrem İmamoğlu şahsında İstanbul halkına yapılan bir hukuksuzluktur, sessiz kalmayacağız. 23 Haziran’da DSP’liler demokrasiye ve hukuka sahip çıkacaklardır. Arkadaşlarımın ve partimizin Büyükşehir Belediye başkan adayı Muammer Aydın’ın bu konuda gerekeni yapacaklarından eminim. Her şey çok güzel olacak” demişti.