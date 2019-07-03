Çukurova'ya Madımak Parkı

Çukurova Belediyesi meclis oturumunda Madımak temalı park konusu gündeme geldi. CHP’li Meclis Üyesi Hıdır Yıldız ise konuşmasında 2 Temmuz’da katledilen 37 aydının isimlerini tek tek okudu ve “Madımak suyun yetmediği iki yerden biridir. Diğeri de Kerbela çölüdür” dedi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in Çukurova’da hep ilkleri gerçekleştirdiğini vurgulayan Hıdır Yıldız, Madımak’ta katledilenlerin anısına yapılacak bir eserin hem Türkiye’ye örnek olacağını hem de toplumsal barış adına güzel bir adım olacağını kaydetti.

AKP Grup Sözcüsü Recep Özdemir de, 2 Temmuz’un Türkiye tarihinde acı bir sayfa olduğunu belirterek, bu konuda atılacak adımlara destek vereceklerini söyledi. Recep Özdemir ülkemizde bir daha böyle olayların yaşanmamasını diledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 2 Temmuz Sivas katliamının tarihteki kara sayfalardan biri olduğunu vurguladı. Bu milletin çok acılar çektiğini ifade eden Başkan Soner Çetin, “Toplumsal barış adına bu talebe duyarsız kalamazdık. Madımak temalı bir park yapmayı düşünüyoruz. 2 Temmuz’da hayatını kaybeden aydınlarımızın isimlerini orada yaşatacağız. Ayrıca şairleri, ozanları ve diğer sanatçıları simgeleyen heykeller olacak. Madımak temalı parkı gelecek yıl 2 Temmuz’a yetiştirmek istiyoruz. Hazırlıklara başladık” şeklinde konuştu.