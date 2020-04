Yerli teknik direktörlerden Fenerbahçe'ye mektup!

14 Nisan 2020 Salı, 13:30

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, sarı-lacivertlilerde görev alabileceğinin sinyallerini verdi. Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural da Fenerbahçe iddialarına 'Neden olmasın' dedi.

AsistAraliz'in Türkiye Espor Futbol Ligi canlı yayına katılan Türk futbolunun önemli isimlerinden Tuncay Şanlı, Beşiktaş Espor-Ankaragücü karşılaşmasının ardından yayına bağlanarak sarı-lacivertlilerde görev alabileceğini söyledi.

AsistAnaliz Genel Yayın Yönetmeni Arda Ün'ün, 'Alex ve Tuncay Şanlı Fenerbahçe'de görev alır mı?' sorusunu yanıtlayan efsane futbolcu, "Futbolu bıraktıktan sonra her oyuncunun bir planlaması vardır. Teknik adam olarak, yönetici olarak... Biz de kendi içimizde konuştuğumuzda, her zaman göreve hazırız diyoruz" açıklaması yaptı.

Eski futbolcularla hala görüştüklerini ifade eden Şanlı, "Alex'le görüşüyoruz. WhatsApp grubumuz var. En son Rüştü Reçber'in durumuyla ilgili konuştuk. Sürekli görüşüyoruz. Grupta Marco Aurelio, Mert Nobre, Fabio Luciano var. Daha bir sürü isim var. Bizim dostluğumuz bozulmaz. Kezman da grubumuza geldi. Hepimizin birbirine ihtiyacı var" söylemlerinde bulundu.



"FIFA'YLA ARAM PEK İYİ DEĞİLDİR"



Koronavirüs günlerini değerlendiren Tuncay Şanlı, "Hayat zor geçiyor. Kolay bir süreç değil. Evde kalmaya devam ediyoruz. Evde kalanlar için güzel bir organizasyonunuz var. FIFA'yla aram pek iyi değildir. Sahada olduğum kadar iyi değilim oyun konusunda" ifadelerini kullandı.

'Fenerbahçe'de sizin hırsınız gibi oynayan bir futbolcu var mı?' şeklindeki soruyu yanıtlayan Şanlı, "Her futbolcunun kendine göre bir değeri vardır. Yeni döneme baktığınızda; Emre ve Volkan bu ruhu, kültürü takımdaki futbolculara aktarıyordur" dedi.

Efsane isim; 3 gol attığı Manchester United maçıyla ilgili ise "Saha içinde attığınız golleri anlatmak kolay değil. Manchester United maçı en iyi maçlarımdan. O sevinci takımla paylaşmanın değeri biçilemez. Bunu tek başına yapmadım, takım arkadaşlarımla yaptım" yanıtını verdi.

AsistAnaliz'in konuğu olduğu ESpor yayınında, Akhisarspor'un son durumu ve Fenerbahçe iddiaları hakkında Alp Özgen ve Arda Ün'ün sorularını yanıtlayan Yılmaz Vural ise 20 Mart'tan bu yana tesislerde olduklarını söyleyerek, "Ben zaten buradaydım. İstanbul'da olan ailemi de 25'inde getirdim yanıma. Antrenörlerimiz evinde. Herkesin kendi futbolcu grubu var, onlarla koordineli çalışıyor. Oynayacağımız rakiplerin maçlarını kasetten izleyip analiz ediyoruz. Vakit geçiyor. 28 kişilik bir grup kurduk. 4 tane hocamız bunlarla ilgileniyor. Her gün haberleşiyorlar. 1.5 aylık bir antrenman programı yaptık, takip ediyoruz hepsini" ifadelerini kullandı.



Süper Lig'in başlamasıyla ilgili konuşan Vural, "İşler iyi giderse 5 Haziran'da ligler başlayacak. Bilim Kurulu onay verirse başlayacağız. Bizim bu antrenman programları iyi uygulanırsa futbolcular yüzde 30-40'lık kayıpla buraya gelirler. Biz onları hazır duruma getiririz" dedi.

AsistAnaliz Genel Yayın Yönetmeni Arda Ün'ün 'Fenerbahçe'ye gidecek misiniz?' sorusuna yanıt veren Yılmaz Vural, "Vereceğim her cevap Akhisarspor camiasını acıtır. Böyle bir şey söylemek doğru olmaz. Çok huzurlu çalıştığımız bir kulüpteyiz. Fenerbahçe, bizi düşünürse; oturur konuşuruz. Yabancı teknik adamlar Fenerbahçe'yi anlayana kadar çok zaman geçiyor. Ali Koç, 50 milyon Euro hibe etti, 1 dakikada bitti para. Türkiye'nin 4. ve 5. büyüğünde çalıştım. Gönül ister 3 büyük takımda da olmak. Kendi antrenörlük becerilerimizi göstermek isterim. Samimi olayım, bana görev verilirse kim ne yapmışsa bir fazlasını yaparım! Bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum. Ekonomik anlamda dibe batmış takımları ligde tutarsanız başarılı sayılırsınız. Sadece şampiyon hocaları 1. yapıyorlar. Göztepe şampiyonluğunu yazsak kitap olur. Takımlar gelir konuşurlarsa yönetimimizle, neden olmasın? Diğer teknik direktörleri getiriyorsunuz da ne oluyor? 3-5 ay sonra gidiyor" yanıtını verdi.