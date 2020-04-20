Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine silahlı saldırı

20 Nisan 2020 Pazartesi, 08:44

Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evinde saat sabah satlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Başkan Mümtaz Şenel'in sağ ve sol ayaklarına 5 el ateş eden şüpheliler, eşi Fatma Şenel'i de ayağından vurduktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ameliyatın ardından Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Mümtaz Şenel şöyle dedi:

“Saat 05.00’e doğru evimin kapısı çalındı. Benden önce eşim kapıyı açmaya giderken, ‘açma, ben geliyorum’ dedim. Kapı arkasındaki kişiye kimsiniz diye sorduğumda ‘polis, polis’ karşılığını verdi. Evim bahçeli olduğu için pencereden baktığımda makul bir kişi olarak gördüm. Salda Gölü’yle ilgili bir gelişme olduğunu düşünüp kapıyı açtım. Ayağımın biri eşiğin diğer tarafındaydı, hiçbir şey söylemeden ayaklarıma sıkmaya başladı. Eşim de o an yanımdaydı. Bana arka arkaya beş kurşun sıktı. Ben yere düştüm. Eşime ilk kurşunu sıkınca, ‘yeter artık, tamam, mesaj anlaşıldı’ diye bağırdım. Bunun üzerine saldırgan, hiçbir şey söylemeden bahçe dışında çalışır halde bekleyen otomobile binip ayrıldı. İçeride başka biri olup olmadığını görmedim.”

Yeşilova Belediyesi’n ait bir otelde fuhuş yapıldığı gerekçesiyle tutanak düzenlendiğini ve 30 Mart’ta ruhsatın iptali için kaymakamlıktan yazı geldiğini söyleyen Şenel “Belediye encümenini toplayıp kaymakamlık yazısını da dikkate alarak otelin ruhsatını 10 gün önce iptal ettik. Otel kapalıydı. Bu yüzden saldırıya uğradım. Olayın bize göre başka bir nedeni yok” dedi.

Salda Gölü’ndeki inşaat faaliyetini durdurmak için çalışan Mümtaz Şenel’in saldırıya uğramasının ardında bu mücadelesinin olduğu ileri sürülmüştü.

Saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı.

SALDIRGANLARDAN BİRİNİ TEŞHİS ETTİ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP 26. Dönem Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş, Şenel'in saldırganlardan birini teşhis ettiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı saldırıyla ilgili twitter hesabından 'geçmiş olsun' paylaşımı yaptı;

SALDA SKANDALINDAN SONRA

“Türkiye’nin Maldivleri” olarak bilinen Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nün beyaz kumsalına geçen hafta iş makinelerinin girmesi büyük tepki çekmişti. Kıyı şeridindeki kumların kamyonlarla başka bir yere taşındığı görüntüleri sosyal medyada yayılınca TOKİ soruşturma başlatıldığını duyurmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da alana kamera sistemlerinin takılacağını açıklamıştı.

“15 GÜN ÖNCE DUYUMU ALDIM”

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Salda skandalından sonra yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin göl etrafında sık sık dolaştığını dile getirmişti. Şenel, yaşanan kum skandalıyla ilgili duyumu 15 gün önce aldığını söylemişti.

Şenel, “Beyaz kumların olduğu yerden o beyaz kumları alıp kum olmayan yerlere yol yapmaya çalışıyorlar. Kumları taşıdığı yere bu yapacakları Millet Bahçesi’nin binalarını oturtacaklarmış. Bu dediğimiz yere de yürüyüş yolu yapacaklarmış. İş makineleriyle henüz düzeltme fırsatları olmadı, biz olaya müdahale edince zaten durdu” şeklinde konuşmuştu.