Yıldırım Kaya:" İdam sehpaları izleterek çocuklarımızı kirli siyasetinize alet etmeyin"

23 Mart 2020 Pazartesi, 16:06

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında okullarda uzaktan eğitim programına geçilmişti. Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı üzerinden derslerini görmeye bugün başladı.



EBA TV’nin ortaokul kanalında ise dersin başlamasına 5 dakika kala çocuklara Adnan Menderes belgeseli izletildi. Belgeselde, Adnan Menderes’in idam sahneleri de gösterildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, görüntülere tepki gösterdi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a çağrıda bulundu.

İdam sehpaları izleterek çocuklarımızı kirli siyasetinize alet etmeyin diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

Koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim uygulamasında, ders aralarında çocuklarımıza Adnan Menderes'in idamı izletilip, ilahiler dinletildi. Çocuklarımıza idam sahnesinin animasyonla ayrıntılı olarak izletilmesi hangi ruh halinin ve zihniyetin ürünüdür.

Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, siz bir eğitimcisiniz! İdam sahnesi animasyonunun, çocuklarımıza ders aralarında izlettirilmesindeki amacınızı velilerimize açıklayın.

'İDAM SEHPALARI İZLETEREK ÇOCUKLARIMIZI KİRLİ SİYASETİNİZE ALET ETMEYİN'

Uzaktan eğitim sistemini tam anlamıyla kuramayan, tüm çocuklarımıza uzaktan eğitim imkanı sunamayanlar çocuklarımızı kirli siyasetlerine alet ediyor.

Çocuklarımıza korku salan, yüreklerine kin ve nefret tohumu ekmeye çalışan bu anlayış koronavirüsten daha tehlikelidir. İnsanlığı kurtaracak olan laik, demokratik ve bilimsel eğitimdir. Yaşadığımız bu süreç bilimsel eğitimin ne kadar değerli ve gerekli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Dünyanın ve Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği, ölüm ile yaşam arasında gidip geldiği bir zamanda, Adnan Menderes’in idamını çocuklarımıza izleterek siyasi rant devşirme acizliğine düşenleri kınıyoruz.

Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu zor günlerde çocuklarımızı kirli siyasetinize alet etmeyin.