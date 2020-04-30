Yıldırım Kaya: Risk kalkmadan maçlar oynanamaz

30 Nisan 2020 Perşembe, 14:21

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, koronavirüs salgının devamı halinde lig maçlarının oynatılıp oynatılmayacağı konusunun gündemdeki yerini koruduğunu açıkladı.

Aynı zamanda CHP Spor Kurulu sözcüsü de olan Yıldırım Kaya, salgının sürmesi halinde tüm spor dünyasının derinden yara alacağını da belirtti ve ortak akıl çağrısında bulundu.

Kaya'nın açıklaması şöyle:

"Covid-19 salgını hayatın her alanını vurduğu gibi, sporu da vurdu. Dünyada ve Türkiye’de endüstriyel spor bitme noktasına geldi.

Türkiye’de ‘spor’ dediğimizde ilk akla gelen futbol oluyor. Futbolda da “Süper Lig” algılanıyor. Oysaki futbolun alt ligleri de, sporun tüm diğer branşları da, Covid-19 salgınından etkilenerek bitme noktasına geldi.



ENDÜSRTİYEL FUTBOLUN DURUMU



Covid-19 salgınından etkilenen Belçika’nın köklü futbol takımı Lokeren iflasını açıkladı. Almanya’da da 13-14 futbol takımının iflasını açıklayacağı konuşuluyor. Avrupa’da çok sayıda futbol kulübü varlığını sürdürebilmek için futbolcularından indirim talep etmeye başladı.

Türkiye’de de futbol kulüplerinin sağlam bir mali yapıya sahip olmadıklarını biliyoruz. Liglerin ertelenmesiyle birlikte; sponsorluk, maç günü, isim hakkı, yayın…vb. gelirler de kesildi. Geçmiş dönem ödemeleri yapılmayan bazı oyuncular da sözleşmelerini tek taraflı fesih etti.

Diğer yandan, yayıncı kuruluş da maçlar oynanmadığı için ödemeleri durdurdu. Aynı gerekçe ile oynanan son maçların ödemelerini de yapmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı ise bu konuda çözüm üretemedi. Süper Lig’e bir sonraki sezon yayıncı kuruluş bulamama korkusu, iki kurumun da elini kolunu bağlamışa benziyor. Ancak yayıncı kuruluş aramak yerine, devletin televizyonu TRT’nin spor kanallarının devreye sokulması nedense kimsenin aklına gelmiyor.



LİG MAÇLARI BAŞLAYACAK MI?



Türkiye Futbol Federasyonunun tek çözüm önerisi ise ligleri başlatmak olmuştur! Liglerin yeniden başlama tarihi olarak da 12-13-14-15 Haziran işaret ediliyor. Hatta şartlar uygun olursa 5 Haziran Cuma günü de olabileceği konuşulmaktadır. Yer olarak da Antalya ve Alanya gösterilmektedir. Avrupa ülkelerinde dahi kesin tarih verilmemişken, bu açıklamalar endişe vericidir.

Endüstriyel futbolun eşittir para olduğu kabul gören bir görüştür. Ancak insanlığı tehdit eden Covid-19 salgını, paranın değerini sıfırlanmıştır… Çünkü en önemli hak, yaşam hakkıdır!

Biz TFF’nun planlarının aksine, lig maçlarının başlatılmasının cinayet olacağını söylüyoruz. Daha önce de lig maçlarının iptal edilmesi için uyarılarımızı yapmıştık. Ancak uyarılarımız geç dikkate alındığı için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, çok sayıda futbolcu ve çalışan koronavirüse yakalandı.

Bugün de aynı çağrıyı yapıyoruz. Covid-19 salgın riski tamamen ortadan kalkmadan lig maçları oynanamaz. Prof. Dr. Burhan Uslu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da liglerin başlatılmasına itiraz eden açıklamalar yapmıştır.

TFF ekonomik nedenlere ligleri başlatma gayreti içine girmiştir. Ancak bu konuda, karar alıcı makamın TFF olmadığının altını çizmemiz gerek. Lig maçlarının oynanıp oynanmayacağına karar verecek olan tek yetkili kurum, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’dur.

Spor kulüplerimiz, Covid-19 salgınından önce de parlak bir dönem yaşamıyordu. Gerekli tedbirler alınmazsa bundan sonraki dönemlerde de aynı sıkıntılar yaşanmaya devam edecek.



SPOR KULÜPLERİ VE FEDERASYONLARI YASASINI ÇIKARTALIM



Buradan Başta Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na TFF’ye ve tüm Spor Kulüplerimize bir çağrı yapmak istiyorum. Gelin bu zorlu süreci fırsata çevirelim. Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda konuşulan “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası”nı TBMM’den çıkartalım.

Sporun siyaset üstü olduğu bilinciyle; hem sporumuzu, hem sporcularımızı, hem profesyonel hem de amatör kulüplerimizi koruma altına alalım.

Biz CHP olarak, CHP Spor Kurulu olarak, “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası”nın çıkartılması için her türlü desteği vermeye hazırız."

