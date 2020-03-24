Yılmaz Ateş’ten ‘CHP Açısından 28 Şubat’

24 Mart 2020 Salı, 14:17

SHP - CHP birleşmesinde aktif görev almış, SHP - CHP Ankara İl Başkanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcılığı, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş Yılmaz Ateş, kaleme aldığı CHP Açısından 28 Şubat - 1997 Öncesi ve Sonrasıyla Yakın Tarihimizin En Tartışmalı Dönemi’nde; süreci iki bölümde inceliyor:

Birinci bölümde 28 Şubat 1997’ye kadar gelişen olayları, ikinci bölümde de 28 Şubat sonrasını bir dahaki seçimlere kadar gelişen olayları ele alıyor. Parlamenter sisteme, demokrasiye, siyasetin saygınlığına büyük zarar verdiğine inandığı 28 Şubat sürecini, uzun süren araştırmaları sonucu 23 yıl sonra kaleme alırken iç sızlatan süreci bir kez daha yaşadığını ifade eden Ateş, kitabını; temiz, dürüst siyaset yapan, her kararında memleket ve insan sevgisini yüreğinde hisseden ilkeli siyasetçilere adıyor.

OLAYIN ASLI NEYDİ VE SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Türkiye’nin o dönemde yaşadığı hayal kırıklığı neydi ve olaylar neden sadece askere indirgendiğini ortaya koyduğu kitabında 28 Şubat sürecinde yaşananları da şu sorular ekseninde çözümlüyor:

Olayın aslı neydi? Olay 28 Şubatın öncesindeki altı ayla sonrasındaki altı ayda mı gelişip sonuçlandı? 28 Şubat günü toplanan Milli Güvenlik Kurulunun aldığı kararları Başbakan Erbakan imzalamayıp seçim kararı alsaydı ne olurdu?

Refah Partisi elindeki yetkiyi kullanarak neden seçime gitmedi? Seçime gitseydi aynı oyu alamayacağını mı öngördü? Vatandaş neden ağlama duvarı yapıldı? Süreç nasıl gelişti? Liderler bu süreçte nasıl davrandı?

ATATÜRK’ÜN ADI NASIL KULLANILDI?

Bülent Ecevit’in, Deniz Baykal’ın tavrı neydi? Mesut Yılmaz - Tansu Çiller kavgasının Türkiye’ye faturası nasıl oldu? Medya savaşları, siyasileşen ve gerçeğe körleşen medyanın sürece etkisi neydi? Devletteki çete ve mafya yapılanmalarının sürece etkisi neydi? Mafyanın süreçteki rolü ve yangından mal kaçırmak üzere harekete geçişi ve bakanların, başbakanların mafya liderleriyle ilişkileri nelerdi?

Özelleştirmelerden pay kapma yarışı 28 Şubatı tetikledi mi? Türkbank gibi koskoca bir banka nasıl batırıldı? Parlamentoda her hükümet kuruluşunda saf değiştiren milletvekilleri kimlerdi? Milletvekili transfer sezonlarında ortada dolaşan söylentiler ve transfer bedelleri neydi? “Fırıldak Kubi” adıyla ünlenen milletvekili Kubilay Uygun kaç kere istifa edip kaç parti değiştirmişti?

İşadamları nasıl ayrışmış, Çiller ve Yılmaz arasında nasıl bölünmüştü? Cumhuriyet Halk Partisi ve lideri Deniz Baykal “şeriat mı yolsuzluk mu” tercihi arasında nasıl bırakıldı ve CHP’nin tavrı ne oldu?

Atatürk adı siyasi güç kavgasında nasıl kullanıldı? Kimler içtenlikle yaklaşıyordu, kimler iktidarı elde edince unutuyordu?

CHP Açısından 28 Şubat - 1997 Öncesi ve Sonrasıyla Yakın Tarihimizin En Tartışmalı Dönemi / Yılmaz Ateş / Yorum Yayıncılık / 384 s.